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一張圖曝沙塵暴正在發生 鄭明典：部分沙塵恐影響台灣

聯合報 / 記者曹悅華彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，沙塵暴正在發生中，主要往韓國、日本方向擴散，部分沙塵仍可能往南影響台灣，需要追蹤觀察。圖／取自鄭明典臉書
中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，沙塵暴正在發生中，主要往韓國、日本方向擴散，部分沙塵仍可能往南影響台灣，需要追蹤觀察。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，沙塵暴正在發生中，主要往韓國、日本方向擴散，部分沙塵仍可能往南影響台灣，需要追蹤觀察。

根據空氣品質監測網，環保署提醒西半部、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。3月5日上午10時前沙塵對台灣無顯著影響。

環保署說，今天環境風場為偏東南風，西半部地區位於背風面，水平及垂直擴散條件差，且持續受境外汙染物移入，空氣品質多為橘色提醒至紅色警示等級。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗及高屏空品區為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級。

5日東北季風稍增強，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件好轉，中部以南空品區位於下風處，仍易有汙染物累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

6日環境風場轉為偏東風，北部及東半部地區有局部短暫雨，擴散條件良好；竹苗以南地區風速較弱，擴散條件較差，汙染物較易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

宜蘭 金門 空氣品質

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