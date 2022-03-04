全台巡迴上映8K生態紀錄片 台達厚生影展今起跑

十六年前，英國BBC電視台推出《地球脈動》生態節目，以超高畫質拍下世界美景，震撼觀眾。但隨地球升溫不止，無數地貌及物種遭破壞，於是第二季《地球脈動》便鎖定氣候變遷，以消逝中的景色喚起世人關注。台達電子文教基金會獨家取得該系列的劇院播映權，舉辦「地球・脈動中」台達厚生巡迴影展，今於基隆海洋科技博物館起跑。

「根據聯合國報告，若地球升溫超過1.5度C，2030年全球恐有七至九成珊瑚受傷害。」台達電子品牌長郭珊珊主導台達基金會的珊瑚復育計畫近一年，對珊瑚生態研究頗豐，她指出，明天即是「世界珊瑚日」，珊瑚卻成為氣候變遷的最大受害者之一，去年台灣周遭海域創下史上最高溫，大片珊瑚死去白化的景象，彷如敲響警鐘。

本日影展放映的作品《珊瑚礁魚》，是台達基金會與日本NHK頻道合製的生態紀錄片，揭露珊瑚礁豐富生態系，如何受暖化、海洋垃圾、海底採礦的污染危害。團隊甚至拍到海龜吞食塑膠垃圾的瞬間，日本東京大學研究機構得知此事，更來信索取片段，以供學術使用。

郭珊珊表示，本影展作品皆用4K以上的超高畫質製作，搭配8K級投影機播映。因為以美景對比殘酷現實，是最能喚起人類關注氣候的方式之一，她期盼觀眾從中反思。台達基金會也播放第二季《地球脈動》預告片，今首次在台登上大螢幕，片中旁白便說：「這些景象何其美麗而脆弱。」

海科館館長陳素芬認為，「全球暖化」這四個字，對大眾過度遙遠且陌生，研究機構長期埋頭苦幹，仍遠遠不及暖化速度，急需影像之力吸引民眾參與。她強調，「我們得從生活小事做起，每個人都有責任，保護地球與自然物種」。

影展不只放紀錄片，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）於2月28日公布最新版《衝擊、調適與脆弱度》報告，台達基金會動員專家群，搶在一天內完成翻譯。台達基金會執行長張楊乾在現場摘要：由於氣溫上升，全球近半物種正朝高海拔、高緯度地區遷徙，更有約33至36億人居住在高風險地區中，恐受熱浪或水、糧食資源匱乏所苦，包含非洲、南亞、中南美與北極圈。

聯合國也發現，即使人類社會將升溫控制在1.5度內，「依然不能完全消除氣候危害」，對極地與海洋生態已造成不可逆影響。張楊乾說明，保護生物多樣性是發展「氣候韌性」的基礎，但這項前景需和時間賽跑，畢竟地球仍不斷升溫，「機會越來越有限」。

台大漁業科學研究所副教授柯佳吟、行政院農委會特有生物保育中心研究員鄭錫奇等學者，也上台簡報海洋與陸域生物現況。與會者還包含和台達基金會合作，一同復育珊瑚的山海天使環境保育協會等在地組織。

該珊瑚復育計畫已上路一年，他們與全台專家合作，篩選適合復育的珊瑚品種與地段，最後選定東北角一處廢棄九孔池做基地，目前已種下千株珊瑚苗。今年夏天預計進入下一階段，團隊將把成長較快的部分珊瑚苗移植回大海，落腳基隆潮境海洋保護區。台達電子也正研發LED燈養殖設備，提供各單位發展耐熱珊苗的培育環境。

影展本檔期則在基隆海科館舉辦，每周末固定免費入場，將播映台達基金會自製的《珊瑚礁魚》、《與大翅鯨同遊》兩部8K紀錄片，以及BBC授權的十三集《地球脈動》第二季和《藍色星球》第二季。