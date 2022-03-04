聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022年北台中聯合贈苗活動 明日於大甲體育場舉行
2022年北台中聯合贈苗活動，將於明天上午9時在大甲體育場舉行。市議員吳敏濟指出，今年邀林務局東勢林管處及台中市農業局聯合舉辦第12年，已成為台中市規模最大的贈苗活動，歡迎鄉親前往排隊領取。
台中市議員吳敏濟說，3月12日植樹節，是一些國家為激發人們愛林、造林的感情，促進國土綠化，保護人類賴以生存的生態環境，通過立法確定的節日。今年北台中聯合贈苗活動，將於明天上午9時在大甲體育場舉行。
吳敏濟強調，過去每年都有數千人排隊，今年更擴大舉辦，苗木種類多達13種，有台灣肖楠、青楓、紅榨槭、烏心石、山櫻花、桂花、杜鵑、樹蘭、山黃梔、七里香、矮仙丹、小花紫薇及羅漢松，歡迎各位鄉親前往排隊領取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言