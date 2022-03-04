2022年北台中聯合贈苗活動 明日於大甲體育場舉行

2022年北台中聯合贈苗活動，將於明天上午9時在大甲體育場舉行。市議員吳敏濟指出，今年邀林務局東勢林管處及台中市農業局聯合舉辦第12年，已成為台中市規模最大的贈苗活動，歡迎鄉親前往排隊領取。

台中市議員吳敏濟說，3月12日植樹節，是一些國家為激發人們愛林、造林的感情，促進國土綠化，保護人類賴以生存的生態環境，通過立法確定的節日。今年北台中聯合贈苗活動，將於明天上午9時在大甲體育場舉行。

吳敏濟強調，過去每年都有數千人排隊，今年更擴大舉辦，苗木種類多達13種，有台灣肖楠、青楓、紅榨槭、烏心石、山櫻花、桂花、杜鵑、樹蘭、山黃梔、七里香、矮仙丹、小花紫薇及羅漢松，歡迎各位鄉親前往排隊領取。