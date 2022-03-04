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新埔民生站地下道工程下周一動工 人行道將縮減
為提供民眾安全通行環境，新北市捷運局從3月7日下周一起施作「新埔民生站地下道工程」，工期約2個月，捷運局表示，因交通動線有調整，提醒用路人經過施工區請配合減速慢行。
捷運局表示，捷運站施工單位從3月7日上午9點起，於於板橋區民生路三段東側（光武街口處至新埔民生站前）布設施工圍籬、號誌、牌面移設及辦理後續人行道削減工程。
本次工程將原有人行道圍設並削減，以辦理後續主體工程工作井開挖作業，作業期程約2個月，請用路人經過施工區域注意車道動線調整，配合減速慢行，並依現場指引標誌及交通指揮人員指揮通行。
捷運局提醒，施工期間民眾如有任何問題以及建議事項，或想瞭解最新施工動態，可隨時利用下列聯絡電話反映，電話：0972-088-997，將有專人服務與解說，施工造成暫時不便，敬請見諒。
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