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台北玫瑰展登場 警方加強取締周邊道路違停

中央社 / 台北4日電
2022台北玫瑰展4日在花博新生公園登場，主題為「玫好製造所」，邀請一對新人在象徵愛情的玫瑰花叢前合影，台北市長柯文哲（前右）也獻上祝福，盼玫瑰展成為婚紗攝影的新選擇。
2022台北玫瑰展4日在花博新生公園登場，主題為「玫好製造所」，邀請一對新人在象徵愛情的玫瑰花叢前合影，台北市長柯文哲（前右）也獻上祝福，盼玫瑰展成為婚紗攝影的新選擇。

2022台北玫瑰展今天在花博新生公園登場，展期至27日。台北市警察局中山分局針對活動展開交通疏導等措施，包含民族東路、新生北路3段等路段將加強取締違規停車。

台北市政府工務局發布新聞資料指出，今年台北玫瑰展展期從3月4日至3月27日，主題為「玫好製造所」，因玫瑰花語象徵愛情，希望以美好幸福風格為主軸，打造城市浪漫花園。

台北市中山警分局表示，2022台北玫瑰展即日起在花博新生公園登場，活動期間將加強交通疏導及取締違規停車等措施，預計週末將出現參觀人潮，建議民眾盡量搭乘大眾運輸工具到場。

警方指出，活動期間將加強附近路段交通疏導措施，包含民族東路、新生北路3段、濱江街、松江路等人潮聚集地點，將取締驅離、違規停車狀況，呼籲駕駛人不要違規（併排）停車、臨時上（下）客，避免造成道路擁塞，引發交通事故。

北市 花博 警察

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