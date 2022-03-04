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全球旅遊市場還要兩年 賴正鎰籲開放總量管制每日1萬人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭涵碧樓竟意外成為國旅最愛，去年八月解封後甚至創下酒店歷來最高年營收，而上周二二八連假甚至天天客滿。圖／涵碧樓提供
日月潭涵碧樓竟意外成為國旅最愛，去年八月解封後甚至創下酒店歷來最高年營收，而上周二二八連假甚至天天客滿。圖／涵碧樓提供

預估全球旅遊至少還要兩年才能回到疫前盛況，日月潭涵碧樓竟意外成為國旅的最愛，不僅從去年八月解封起的高檔回流，甚至創下酒店成立以來的最高年營收，而上周二二八連假甚至天天客滿，「一房難求」的景象，連工作人員都被嚇到，鄉林集團董事長賴正鎰今天更以商總主席身分，建議政府七月開放外國遊客來台觀光，總量管制每天開放1萬人入境。

賴正鎰說，2019年來台 1186.4萬人，出國1710 萬人，旅行收入143.7億美元，支出205.07億美元，觀光逆差為 61 億美元（約台幣 1700 億元），很多喜歡出國高端旅遊或自由行的人，原本每年要花在出國花費，這兩年可說是留在台灣消費，國人將部分出國預算投入了國旅。

賴正鎰並指出，國人現階段仍以國內旅遊為主，尤其是人少空曠的頂級度假酒店，所推出的體驗式深度旅遊最受歡迎，日月潭涵碧樓近年訴求慢活養生，並結合生活體驗課程，所以這兩年來始終維持高住房率，也讓每晚房價站穩1.8萬元；從疫情現況來看全球旅遊，預估2024年才可能回到疫前盛況，且現階段多數國人考量回國後仍要隔離，對出國旅遊仍會觀望一陣子，他預估最快也要等到明年元月才能放心出國。

各國紛紛開啟國門，開放外國旅客入境，賴正鎰建議政府要加速規劃開放時程，比照日本等國家做法，只要打過兩劑疫苗或入境前後取得 PCR 核酸檢測陰性者，就可來台從事商務活動；若疫情持續穩緩，以旅遊泡泡模式，讓疫情安全的地區國家的觀光客來台旅遊，開放某特定路線或指定熱門觀光景點，每天限定開放1萬人入境，只要 PCR 檢測過關或隔離 3天，甚至打過三劑疫苗者可以免隔離，應可搶得觀光財的先機。

鄉林集團董事長賴正鎰建議政府七月開放外國遊客來台觀光，總量管制每天開放 1 萬人入境。圖／涵碧樓提供
鄉林集團董事長賴正鎰建議政府七月開放外國遊客來台觀光，總量管制每天開放 1 萬人入境。圖／涵碧樓提供
日月潭涵碧樓竟意外成為國旅最愛，去年八月解封後甚至創下酒店歷來最高年營收，而上周二二八連假甚至天天客滿。圖／涵碧樓提供
日月潭涵碧樓竟意外成為國旅最愛，去年八月解封後甚至創下酒店歷來最高年營收，而上周二二八連假甚至天天客滿。圖／涵碧樓提供

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