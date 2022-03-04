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「龍抬頭」擲筊擇定國曆5/8 舉辦鹿港慶端陽「龍王祭」
國內新冠肺炎疫情趨緩，2022鹿港慶端陽系列活動的前奏曲「龍王祭」，今天（4日）(農曆二月二日）是「龍抬頭」好日子，由彰化縣長王惠美在鹿港龍山寺，向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示，擇定5月8日（農曆4月8日）舉辦「龍王祭」活動及龍舟下水典禮主法日期。
王惠美表示，一年一度的鹿港慶端陽活動舉辦前，有全國獨一無二的「龍王祭」儀式，今年經擲筊擇定5月8日舉行，屆時將龍王尊神請出鹿港龍山寺，再至鹿港天后宮恭請水仙尊王上轎，並在鹿港街道繞境至福鹿溪（員林大排），進行鹿港慶端陽龍王祭隆重的祭祀典禮。
王惠美說，歡迎全國鄉親在端午連假時，來彰化參與鹿港慶端陽活動，在福鹿溪有賽龍舟、燈區展示、藝術節等系列活動呈現給大家，現場有歷年來龍舟賽的帽子、秩序冊等，也有配合即將到來的彰化建縣300年系列活動。
彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，經擲筊請示觀世音菩薩及龍王尊神，擇定國曆5月8日（農曆4月8日）舉辦「龍王祭」，當天也是釋迦摩尼佛誕辰（浴佛節），也是母親節，格外有意義，歡迎全國民眾一起參與這全國獨一無二的「龍王祭」活動。
縣府表示，鹿港擁有中部唯一能舉行大型龍舟賽的河道，「鹿港慶端陽系列活動」是全台舉辦最悠久且規模最大的端午節慶活動，名列全國十大節慶活動。為讓龍舟競賽順利舉行，每年於慶端陽賽龍舟前，均會恭迎龍山寺「龍王尊神」遶境，並迎同天后宮「水仙尊王」前往龍舟競賽場地護持，是全台特有的民俗儀式。「龍王祭」當日將由龍舟及藝陣踩街隊伍，陪同龍王繞境，並舉行「龍王祭典開光點睛‧龍舟下江繞江祈福」，為鹿港慶端陽活動拉開序幕。
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