他提5大因素 籲台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」留高雄

2022高雄燈會風光落幕，吸引上千萬人次觀賞，主燈「鳳彩飛舞」將由花東縱谷國家風景區管理處典藏，消息一出，許多人惋惜。南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男提出五大因素，盼市府努力留住主燈，「高雄觀光未來不能沒有她」。

林富男提出包含文化、在地、觀光、政治、命理等五大因素，他說，這次主燈積極融入在地元素，以鳳山為發想，將「鳳」字解構成台灣造型，打造饒富現代風格並融合傳統書法藝術的主燈，富涵文化性。

在地因素部分，主燈坐落在高雄鳳山區的衛武營，為展現近年燈會積極融入在地元素，市民參與，主燈才以「鳳山」為發想。 燈會期間點亮鳳山，動用在地志工無數，參觀人數有千萬人之多，難得讓鳳山大耀進，鳳山民留下永遠美麗的記憶。

若考量觀光因素，高雄觀光景點不多，難得這次參觀人數超過千萬，產值逾160億，讓高雄賺了一筆觀光財，鳳彩飛舞主燈成為城市意象也是魅力景點，「高雄觀光未來不能沒有她」。

林富男也點出政治因素，他說，2021年12月20日主燈安座典禮上，市長陳其邁說，主燈不是用一次性展出，燈會結束完就都不見，會朝向一個保留永續，成為城市意象或者是景觀一部分，陳市長不會打臉，按他當前政治能量，豈有留不住主燈的理由。

「命理因素也要思考！」林富男指出，20年前台灣燈會主燈「鰲躍龍翔」安置在愛河河畔，讓高雄不斷蛻變成長，此次「鳳彩飛舞」亦可福佑台灣，「龍鳳配」能讓高雄再次偉大，若因人為努力不夠，讓龍鳳兩件主燈作品無法留在高雄，實在可惜。

台灣燈會結束後，燈區作品何去何從引發關注，市府表示，愛河灣、衛武營地方燈區作品多採公共藝術設計，包含30座復刻版燈塔將續矗立港邊，中央觀光局及贊助單位有決定主燈去處的優先主導權，考量維護及移置費用龐大，主燈「鳳彩飛舞」確定不會留在高雄。