解決鳳梨禁令 我方3月24日將二度提報WTO例會討論

中國大陸對台下鳳梨禁運令，一年期間，我方14度提出兩岸應就防檢疫問題，展開技術性對話，但都遭擱置「已讀不回」，3月24日我國會再次在世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）例會中，再度提出特定貿易關切。

農委會副主委陳駿季表示，今年3月2日，我們也向WTO秘書處提出協調申請，所以預計在SPS例會會是3月23到26日，我們議程可能會安排在台北時間3月24號的凌晨，例會中，我國會有完整論述我國鳳梨確保品質，鳳梨本身在國與國之間，在停止農產品貿易有一定程序，希望能夠遵循這樣的程序，能夠盡快恢復跟我們在平台上面的對話，只有對話才能找到彼此之間的關切點，如果沒有對話，是完全沒辦法處理的。

陳駿季表示，經過了一年，我們希望他們在回應的態度上是有改變的，我方會視對方的回應，來決定是不是有其他的作為，可以進到工作平台那是最好的，如果沒有，就會思考是不是走解決紛端機制，讓程序繼續往下走。

農委會國際處長林家榮表示，爭端小組的判決，如果通過的話，若是敗訴必須要改正措施，那必須根據爭端小組的判決決定進行改正判決；如果不改正，那勝訴方還是可以採取一些貿易報復的手段；過去在工業產品上曾有提出進行裁決，但農產品尚未有過。