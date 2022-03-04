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嬰幼兒長牙感染疱疹病毒 當心連鎖效應擴大感染

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
嬰幼兒長牙啼哭，也可能是感染第一型單純疱疹病毒，且會連鎖感染其他部位，家長應注意。圖／聯合報系資料照片
嬰幼兒長牙啼哭，也可能是感染第一型單純疱疹病毒，且會連鎖感染其他部位，家長應注意。圖／聯合報系資料照片

幼兒成長過程中最不舒服的就屬長牙階段，常伴隨流口水、哭鬧、食欲降低，南投縣一名12月大的幼兒出現流口水、食慾降低、發燒等症狀，一開始家長以為又在長牙，就醫檢查後才發現是疱疹性齒齦炎，幸好及時治療免於病情惡化。

南投基督教醫院小兒感染科醫師陳婉真說，這名幼兒就醫時疼痛哭鬧，檢查嘴巴發現牙齦紅腫輕輕碰觸就流血，舌頭及喉嚨也開始出現潰瘍現象，診斷是感染難纏的疱疹性齒齦炎。

受到第一型單純疱疹病毒（HSV-1）感染，病毒會終身潛藏在神經節裡，當病毒再活化時就會跑到口腔黏膜表面，免疫力好的人不一定會有症狀，但口水中就會含有具傳染力的疱疹病毒，這時照顧者與嬰幼兒若共食、共用餐具、親吻等近距離接觸，就會形成交互傳染鏈，家長需特別注意。

陳婉真說，長牙階段有發燒現象並非長牙造成，而是幼兒6個月大後來自母親的抗體保護力開始下降，所以容易受感染而發燒，此時也恰好是長牙的階段，因此都被誤認為長牙會發燒。

初次感染第一型單純疱疹病毒的嬰幼兒，最常引發疱疹性齒齦炎，會出現躁動不安、食慾降低、牙齦紅腫甚至流血、口腔潰瘍、發燒等症狀。牙齦及口腔潰瘍非常疼痛，會導致嬰幼兒不願進食而造成脫水，就需住院打點滴補充水分、糖分及電解質。

陳婉真說，疱疹病毒不只會感染口腔，也會經由吸手指造成「疱疹性指頭炎」；用沾有病毒的手揉眼睛導致「疱疹性角膜炎」等等的連環效應，有異位性皮膚炎的小朋友更需注意，萬一感染時可能會導致嚴重的「疱疹性濕疹」家長不可不防。

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