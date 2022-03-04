白血病可完全治好 奇美醫發表異體幹細胞移植成功案例

得白血病不要放棄，奇美醫學中心今天請來康復患者現身說法、以實際案例呼籲民眾，及時治療可完全治癒；即使以異體幹細胞移植，三年存活率仍達56%，要勇敢面對挑戰。

血液腫瘤科護理長謝雅玲表示，48歲謝姓患者2019年初突然牙齦腫脹、喉嚨痛長達一個月，就醫後並未明顯改善，診所轉診經骨髓切片檢查確診急性骨髓性白血病，感染控制後化療，隔年3月骨髓檢查無異狀病況緩解，5月復發，決定進行造血幹細胞移植。

癌症中心主任馮盈勳表示，因快速復發不治療只能存活幾個月，沒太多時間等待非親屬造血幹細胞，9月接受妹妹白血球抗原(HLA)配型部分相合，移植成功至今控制良好，没嚴重合併症也無需服藥，只需定期追蹤。

馮盈勳說，造血幹細胞移植過去多稱呼「骨髓移植」，主要抽取骨髓造血幹細胞來移植，隨著白血球生長因子醫療技術進展，已可用周邊血液幹細胞移植，但因血液細胞不多，要先施打白血球刺激生長素來促使幹細胞增加，再用血球分離機來收集幹細胞，過程類似捐血，通常在醫院進行。

馮盈勳指出，少子化影響，兄弟姊妹異體造血幹細胞來源日減，隨著移植療法進步，異體造血幹細胞已可用病人血緣子女或父母造血幹細胞來移植，因人類白血球抗原相合僅有一半相同，稱為異體半相合移植。2013年成立造血幹細胞移植團隊；2019年10月首例異體半相合移植幹細胞移植照護，來治療嚴重再生不良貧血、白血病，復發惡性淋巴瘤等多種嚴重血液性疾病。

奇美統計2013年2月至2021年12月底進行66例造血幹細胞移植，年齡層19歲至67歲間，男女各53%及47%。有30例淋巴癌、19例多發性骨髓瘤、12例急性白血病、3例睪丸癌、2例嚴重再生不良性貧血。

自體造血幹細胞移植50例、異體造血幹細胞移植全相合、半相合及部分相合總共16例。在異體造血幹細胞移植後，三年的整體存活率(OS)56%，與中華民國血液及骨髓移植學會三年的整體存活率56.6%治療成果相近。