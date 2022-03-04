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跑完太馬訪市集 汗味、原夢市集邀跑者享美食逛文創

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣峽谷馬拉松每年有多達萬名以上跑者參加，也為花蓮帶來不小觀光效益。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣峽谷馬拉松每年有多達萬名以上跑者參加，也為花蓮帶來不小觀光效益。圖／花蓮縣政府提供

太魯閣峽谷馬拉松明天登場，有超過1萬3000名選手參與，鄰近賽場的新城鄉旅宿訂房率近全滿，主辦單位在太魯閣（新城）火車站前廣場舉辦原民特色餐點與文創商品並陳的原夢市集，太魯閣山腳下知名的練習曲書店，也串連青年創業者與插畫家推出「汗味市集」，邀請跑者們盡情揮灑汗水後，來一趟在地特色與人情味兼具的市集體驗。

練習曲書店位於新城老街上，以「只借不賣」為宗旨，從教育出發，陪伴在地孩童成長，進一步修繕老街廢棄房舍，營造出藝文和多元學習空間，徹底翻轉老街面貌。創辦人胡文偉2019再成立「練習曲文創」，獲得經濟部中企業指導，成為地方培育單位，培訓青年創業家從在地出發，建立可獲利的商業模式，也能實踐理想。

配合太魯閣峽谷馬拉松，練習曲文創在書店旁的大樹下推出「汗味市集」，上午10時起至下午4時，有在地青創攤商、外來的插畫家一同設攤。

胡文偉說，當天將有馬曙奧商號」結合「糧承吉食商行」推出在地小油菊與洛神花飲品；「豆花兒豆花行」也使用在地黃豆與花生提供多種口味的豆花；育成中的品牌「汗味兄弟」推出飛魚卵、干貝、墨魚烤香腸；「捍人強尼」以在地剝皮辣椒熬出暖心軟骨湯；「小吧號行動餐車Little Bar Food Truck」推出鹹豬肉潛艇堡，新海誠藝術創作工作室還邀請外地年輕插畫家白眼目目，推出似顏繪的攤位，歡迎太馬跑者與遊客走訪，聽聽老街轉變的故事。

太馬主辦單位當天上午9時至下午4時，在太魯閣火車站前推出「LDC雲朗觀光X原夢市集」，有原民特色餐點，也規畫在地文創商品區，展售各式手工耳環、個性明信片、竹籘編織、3D列印多肉頒裁等商品，現場有百餘個攤位，相當豐富。

花蓮縣政府觀光處長張志翔說，花蓮縣近年主打深度旅遊，並持續發掘各項主題式遊程，更推動運動結合觀光，讓淡季不淡，以太馬為例，新城鄉各飯店近滿房，民宿訂房率超過9成，花蓮火車站周邊也有多家飯店接近客滿，更帶動市區金三角商圈、東大門夜市及伴手禮業者商機。

花蓮練習曲文創在太魯閣峽谷馬拉松當天在書店旁大樹下推出「汗味市集」，邀插畫家白眼目目為遊客現場似顏繪。圖／練習曲文創提供
花蓮練習曲文創在太魯閣峽谷馬拉松當天在書店旁大樹下推出「汗味市集」，邀插畫家白眼目目為遊客現場似顏繪。圖／練習曲文創提供
太魯閣峽谷馬拉松每年有多達萬名以上跑者參加，也為花蓮帶來不小觀光效益。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣峽谷馬拉松每年有多達萬名以上跑者參加，也為花蓮帶來不小觀光效益。圖／花蓮縣政府提供
花蓮練習曲文創在太魯閣峽谷馬拉松當天在書店旁大樹下推出「汗味市集」。圖／練習曲文創提供
花蓮練習曲文創在太魯閣峽谷馬拉松當天在書店旁大樹下推出「汗味市集」。圖／練習曲文創提供

太魯閣 文創 老街

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