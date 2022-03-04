彰化振興券再加碼 二次抽獎多一間百萬青宅及千萬獎項

彰化振興加碼活動自去年10月15日推出後，反應熱烈，經縣府統計到昨天（3日）為止，累積登錄消費金額逾63億元，縣府表示， 4月12日第2次直播抽獎，除原有1間百萬青年住宅外，將再加碼1間，另再加碼50個2萬元現金獎、10台電動機車、1間百萬青年住宅，增加61個大獎，加碼後市值超過千萬。

彰化振興加碼活動自1月17日突破26億，頭獎是一房型價值125萬元青年住宅，幸運得主是在營建工地上班的黃先生，在一家汽車旅館住宿消費780元，更刺激彰化振興加碼的消費成長，不到2個月時間翻倍，到本月3日逾63億。

縣長王惠美說，彰化振興加碼活動活動確實達到了刺激民眾消費，帶動地方經濟發展的目標，也達到第1次抽獎時宣示消費金額突破60億時的加碼門檻，因此4月12日第2次直播抽獎，確定將再加碼，合計抽出2間一房型價值125萬元青年住宅、30台電動機車、高達6050個現金獎項，加碼後市值超過千萬。

王惠美說，還有「百萬序號．送萬元現金」，只要第500萬個抽獎序號後的幸運兒，以百萬序號為倍數，也就是500萬、600萬、700萬等，經核對領獎資格無誤後，不用抽就可直接獲得1萬元現金紅包，目前已送出3位幸運得主，第800萬序號也即將產生，想當百萬青年住宅的幸運得主，就要趕緊抓住第2次抽獎機會，把「錢」花在彰化。

縣府經濟暨綠能發展處表示，只要持去(110)年10月15日起在彰化消費200元以上的發票、收據或台灣Pay明細，都可以參加「振興經濟 彰化加碼」活動，每張最多有10個序號。最後也再次提醒大家，為避免活動前大量登錄導致系統塞車，大家記得養成隨買隨登的好習慣。