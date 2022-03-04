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空氣品質拉警報 嘉義縣紅橘等級環保局啟動應變措施
近日受東北季風影響，挾帶境外汙染由北往南影響，嘉義縣這幾天天空灰濛濛，空品測站數據2日PM2.5逐漸升高，昨天新港測站達紅色等級，朴子測站橘色等級，今天環境風場偏東南風，西半部位在背風面，風速較弱混合層高度較低，水平及垂直擴散條件差，空氣品質持續惡化。
環保局因應空氣品質不良，採取應變作為：固定汙染源部分，通報及抽查核20家符合轄區內排放量規前20大工廠，要求執行自主減產、降載或調整操作條件，提升防制效率及檢視是否異常，檢查4廠CEMS監測數據是否有異常，並要求廠方執行零點/全幅校正。
移動汙染源部分：執行柴油車路邊攔查檢、目測判煙稽查、怠速不熄火稽查及車牌辨識稽查，管制空氣品質淨區 (或空氣品質維護區)高汙染柴油車輛。進行機車路邊攔查檢及車輛辨識，管制二行程機車行駛之特定區域。
逸散汙染源部分：加強道路洗掃街，通報相關道路權責單位，提升道路洗掃頻率為每3小時至少1次洗掃。前30大營建工地，加強揚塵防制措施且每3小時工區內外至少1次洗掃，環保局派員抽查。啟動無人飛機 (UAV)巡查有無露天燃燒情視。通報縣轄區內指定餐飲業者確認防制設備操作情形。
啟動雲嘉嘉南高屏六縣市的露天燃燒聯合稽查飛鷹計畫，空拍巡查面積約220公頃，未查獲露天燃燒情形。道路洗掃街作業共執行300.79公里。通知前30大營建工程加強抑制揚塵，抽查5處工地都符合規範。通報4家餐飲業檢視油煙收集處理設備。
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