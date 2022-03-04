鳳梨產銷補貼出爐 農委會：今年目標減產1成約700公頃

中國大陸對台下鳳梨禁令一年，農委會今天宣布今年的鳳梨產銷輔導措施，包括運費、產銷履歷、加工、集運都有不等的補助，農委會去年因應鳳梨事件，推出10億元應急，最後精算花了4.6億元，農委會表示，今年各項獎勵措施回歸正軌，預估各項補助經費比去年減少，推估預算3億，回到正常水平。

農委會今天舉行111年度鳳梨產銷輔導措施推動記者會；根據農委會今年規劃，估計外銷3萬公噸、內銷8000公噸、多元加工8000公噸。

運費補貼方面，歐美澳地區空運每公斤70元、海運15元；中東地區不論海空運10元、日本8元、香港4元、其他地區6元；今年另新外銷加棧板作業費每公斤2元；產銷履歷分級包裝外銷業者每公斤2元、供貨農民團體3元，棧板作業費5元；輔導加工業者產製鳳梨餡料、飲品、果乾等產品，補助加工集運費每公斤2元及加工處理費3元。

由於去年發生黑心鳳梨事件，也避免外銷果品藥物殘留，農委會副主委陳駿季表示，今年進行「預登記制度」報關日前3天檢附供貨農民名冊、逐地號提供藥檢合格報告（如已取得產銷履歷，得以供貨農戶為單位提供報告），要求加入供果園、裸果收購價不得低於每公斤22元、外箱貼溯源條碼，始得補助。

陳駿季表示，去年精算過後，實際報支費用4.6億元，今年估計3億元，外銷獎勵的價格回到平常年，即使有目標市場國的行銷費用，但應該不會太多，已可控制的預算，獲得最大的利益，當事件發生時補助多，產生誘因，但當市場穩定後，就會慢慢的退場。

根據農委會農糧署統計，今年鳳梨收穫面積7522公頃，比111年略減3%；產量預估39萬5844公噸，比去年40萬1860公噸略為減少1%。

他表示，鳳梨要耕種一年半，去年事件發生，今年的鳳梨已經種下，因此要推產銷履歷轉型，產銷履歷代表某程度的品質保證，同時要適度縮減面積，由於私人土地無法要求農民不耕種，因此今年底可以減少400公頃台糖土地耕種鳳梨；整體耕種面積約7800公頃，目標減少一成，約700公頃。