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為期45天 台東熱氣球嘉年華活動7月2日登場
去年因疫情影響，台東國際熱氣球嘉年華活動一波多折，縣府今天宣布2022年熱氣球活動7月2日登場，共計45天。縣府表示，今年國外熱氣球是否順利抵台，將視中央流行疫情指揮中心政策滾動調整。
縣府交通及觀光發展處指出，今年熱氣球活動從7月2日至8月15日止，為期45天，較去年30天天數較長，至於國外熱球球是否能順利抵台，視疫情政策來適時調整，另相關活動內容與光雕音樂會場次將陸續發布。
受到疫情影響，去年熱氣球活動沒有國外球加入，只有國內11顆球參加，且時間縮短為30天，加上場地及颱風等因素，使得活動一波多折，雖然活動縮水，但有HELLO KITTY、彩虹及曙光球首次亮相，仍吸睛。
交觀處強調，中央流行疫情指揮中心自宣布本月1日起適度放寬防疫措施後，今年熱氣球活動備受關注，相關活動訊息會發布在官方網站、FB粉絲專頁及IG熱氣球官方網站供民眾查詢。
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