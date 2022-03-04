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清明19省道易塞 公總建議提前2周休掃墓還享國道優惠

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部公路總局說，清明節當天19省道路段容易塞車，建議利用前兩個周休提前掃墓。圖為去年清明連假首日，台1線屏鵝公路南下車道湧入大批車流，警方實施調撥車道因應。記者潘欣中／翻攝
交通部公路總局說，清明節當天19省道路段容易塞車，建議利用前兩個周休提前掃墓。圖為去年清明連假首日，台1線屏鵝公路南下車道湧入大批車流，警方實施調撥車道因應。記者潘欣中／翻攝

清明節連續假期自4月2日（周六）起至4月5日（周二）止，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次特性外，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。交通部公路總局說，清明節當天19省道路段容易塞車，建議利用前兩個周休提前掃墓，還可享有國道通行費優惠單一費率再七折。

公總說，依據國人習慣會在連假第四天清明節當日上午至各地區墓園及寶塔等進行掃墓，已彙整全國19處鄰近省道墓園，為避免路途塞車之苦，公路總局建議民眾多加利用3月周休二日提前掃墓，3月19、20、26、27日四天，不僅享有國道通行費優惠單一費率再七折，亦可分散交通車流量，節省行車成本。

公總說，預估清明節連續假期車潮自4月1日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4月4日於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日至4月5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。

公總預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等；銜接高速公路之路段，如台64線、台65線、台74線、台86線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

還有重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊路段等。

公總說，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公總說，配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規畫替代道路， 並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」( https://168.thb.gov.tw )及「幸福公路App」查詢路況資訊，且於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS) 及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

國道 清明節 車潮

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