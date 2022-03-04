快訊

藍委送「美花牌跳電雞排」諷失政失信 王美花面色鐵青

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹林管處9日這6處贈原生苗木 附環保苗盆有巧思

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹林管處今年植樹節贈送苗木，巧思附上環保苗盆，可自然分解。圖／新竹林管處提供
新竹林管處今年植樹節贈送苗木，巧思附上環保苗盆，可自然分解。圖／新竹林管處提供

植樹節即將到來，林務局新竹林區管理處今天宣布，9日上午9時將同步在新竹林管處中正路大門口、烏來工作站（烏來區公所）、大溪工作站、海岸林工作站、竹東工作站、大湖工作站等6處辦理原生苗木種贈苗活動，民眾憑2張111年1-3月份發票可領取1株苗木，每人限領5株。

新竹林區管理處指出，今年植樹月以「碳吸存」為宣傳主軸，訂定「森活的碳循」做為標語，因植樹造林有助於吸存大氣中的二氧化碳，有助達成COP26聯合國氣候變遷大會所協議的全球「減碳」目標。

處長夏榮生表示，同步贈苗活動將延續推廣台灣原生植物的理念，準備如萊特氏越橘、鳳凰山茶、山黃梔、桃金孃、流蘇及山櫻花等5千多株苗木；其中山黃梔來自華光智能發展中心的澤溪農場，新竹林區管理處已與該中心簽訂合作備忘錄，與院生共同培育出許多的臺灣原生苗木，希望民眾能把這份代表愛與希望的苗木，種在適合地方。

特別的是，今年同步贈苗活動的苗木皆使用可自然分解的環保苗盆盛裝，新竹林管處大門口的場次將使用更輕、更便利的育苗盆盛裝。林管處指出，此為新竹林管處與森欣實業股份有限公司-蛋牌THE EGG合作研發，採純回收紙漿纖維製成，將苗木連盆一同種植進土裡後，苗盆約於半年至一年內分解，分解後的纖維成為肥料滋養苗木。此外，新竹林管處還提供穿繩，苗木能領了就走。

新竹林管處指出，為結合公益環保，當天贈苗活動參加民眾須自備環保袋攜帶苗木，並以2張111年1-3月份發票（紙本及雲端發票均可）領取1株苗木，每人限領5株，兌換苗木所得的發票新竹林管處將全數捐贈社會福利單位，將民眾對自然環境的關心，轉換成對社會弱勢團體的愛心。

此外，3月12日植樹節當天，在新竹林管處轄內的內洞、滿月圓、東眼山及觀霧國家森林遊樂區也有入園贈苗活動喔，總計植樹月將辦理多達20場以上的贈苗活動，準備了2萬3000棵原生樹苗提供領取，詳情可上林務局臉書「森活情報站」粉絲專頁查看。

圖為桃金孃。圖／新竹林管處提供
圖為桃金孃。圖／新竹林管處提供
新竹林管處每年植樹節送苗木活動都吸引不少民眾參與。圖／新竹林管處提供
新竹林管處每年植樹節送苗木活動都吸引不少民眾參與。圖／新竹林管處提供

新竹 發票

延伸閱讀

去年前10大熱銷預售屋案新竹最夯 賣逾千戶百億

快逃？ 去年新竹最熱銷建案爆百戶轉手潮

轉手潮來了？新竹去年預售大賣112億 即有百筆出售

金城武樹培育600株幼苗贈民眾 傳承無私精神

相關新聞

周日晚氣溫驟降 彭啟明：強冷空氣接近至下周二

今天的天氣和昨天類似，各地溫度顯著回溫，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，西半部各地有機會中午接...

中部4縣市濃霧特報 高溫上看30度只這裡偶有零星飄雨

中央氣象局發布濃霧特報，今天清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣市、苗栗及台中已出現能見度不足2...

全台大停電 中南部空品紅色警戒

昨天全台大停電，但空氣品質並沒有變好，受到東北季風挾帶境外汙染物南下，中部以南多數達到「紅色警示」，其中高雄鳳山區11時...

想減肥就別碰吐司？日媒分析兩關鍵：不如吃白飯

對許多想減肥的人來說，如何在飲食中控制熱量，是減重中必要課題。因此在用餐時，都得注意食物究竟含有多少大卡，以免不小心吃太多影響身材。最近日本媒體，就比較了最常見的兩種主食「白飯」和「吐司」，並說明兩者的熱量差距在哪。

洗手別只注意到手指 這三個地方最容易漏掉沒洗

「洗手」是維持個人清潔的重要習慣，尤其是這兩年碰上新冠肺炎疫情，隨時洗手消毒就成了防疫必備的動作。不過最近有日本媒體，提醒一般人洗手的時候，有些容易沒有意識到的環節，很可能會讓清洗的效果大打折扣。

《聲林之王3》誰是冠軍？網友熱議人氣選手Top 10 出爐！

台灣大型歌唱選秀節目《聲林之王3》一直都備受矚目，透過精彩刺激的賽事，挖掘潛力無窮的音樂人才！選手們大多是素人，但也有一大批經驗豐富的音樂創作者，究竟誰才能在此季奪冠呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。