新竹林管處9日這6處贈原生苗木 附環保苗盆有巧思

植樹節即將到來，林務局新竹林區管理處今天宣布，9日上午9時將同步在新竹林管處中正路大門口、烏來工作站（烏來區公所）、大溪工作站、海岸林工作站、竹東工作站、大湖工作站等6處辦理原生苗木種贈苗活動，民眾憑2張111年1-3月份發票可領取1株苗木，每人限領5株。

新竹林區管理處指出，今年植樹月以「碳吸存」為宣傳主軸，訂定「森活的碳循」做為標語，因植樹造林有助於吸存大氣中的二氧化碳，有助達成COP26聯合國氣候變遷大會所協議的全球「減碳」目標。

處長夏榮生表示，同步贈苗活動將延續推廣台灣原生植物的理念，準備如萊特氏越橘、鳳凰山茶、山黃梔、桃金孃、流蘇及山櫻花等5千多株苗木；其中山黃梔來自華光智能發展中心的澤溪農場，新竹林區管理處已與該中心簽訂合作備忘錄，與院生共同培育出許多的臺灣原生苗木，希望民眾能把這份代表愛與希望的苗木，種在適合地方。

特別的是，今年同步贈苗活動的苗木皆使用可自然分解的環保苗盆盛裝，新竹林管處大門口的場次將使用更輕、更便利的育苗盆盛裝。林管處指出，此為新竹林管處與森欣實業股份有限公司-蛋牌THE EGG合作研發，採純回收紙漿纖維製成，將苗木連盆一同種植進土裡後，苗盆約於半年至一年內分解，分解後的纖維成為肥料滋養苗木。此外，新竹林管處還提供穿繩，苗木能領了就走。

新竹林管處指出，為結合公益環保，當天贈苗活動參加民眾須自備環保袋攜帶苗木，並以2張111年1-3月份發票（紙本及雲端發票均可）領取1株苗木，每人限領5株，兌換苗木所得的發票新竹林管處將全數捐贈社會福利單位，將民眾對自然環境的關心，轉換成對社會弱勢團體的愛心。