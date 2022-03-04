轉東風境外汙染滯留 高雄空品紅橘色警醒

「洗手」是維持個人清潔的重要習慣，尤其是這兩年碰上新冠肺炎疫情，隨時洗手消毒就成了防疫必備的動作。不過最近有日本媒體，提醒一般人洗手的時候，有些容易沒有意識到的環節，很可能會讓清洗的效果大打折扣。

2022-03-04 08:54