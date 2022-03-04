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轉東風境外汙染滯留 高雄空品紅橘色警醒
高雄市今天清晨大寮空品測站出現紅色警示，環保局表示，受前天境外汙染移入，且今日環境風場轉為東風，導致汙染滯留，加上今早垂直擴散條件差，逆溫混合層高度低，造成高雄空品達紅色警示、橘色提醒等級，昨、今日持續夜間通報轄內35家大型工廠持續執行應變措施，減少汙染排放。
環保局空噪科長王亭鈞表示，從前天境外汙染物移入起，持續關注空品變化，昨天發現風場轉變，推斷汙染物將滯留後，昨天下午也提前通報轄內各大業者持續配合減少汙染排放，減緩空氣品質惡化。上午10點高雄空品顯示多轉為橘色提醒。
環保局今天持續加強應變作為，透過固、移、逸三面向應變措施，最大化減緩空品惡化。固定源部分，持續要求35家工廠、汽電共生廠、電弧爐廠等提昇防制效率、降載減排；加強林園、小港等大型汙染源稽查；利用連續自動監測設施24小時監控工廠汙染物排放濃度，杜絕異常排放等。
環保局表示，已要求興達電廠在秋冬空品不良季節10月至翌年3月，4部燃煤機組需停止2部，另2部發電負載需降至65%；協商台電於供電無虞情形下，發電負載由65%下降至50%以下。提醒民眾在空品不佳期間，減少戶外活動，外出應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，同時儘量使用大眾運輸工具，減少汙染排放。
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