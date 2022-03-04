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熱血青年挺烏抗俄手染烏國旗義賣 首批20面完售

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
教導染布製作六腳鄉青年改造家黃冠雅（綽號小修），長期默默推動復育在地染布藍草。記者魯永明／翻攝
教導染布製作六腳鄉青年改造家黃冠雅（綽號小修），長期默默推動復育在地染布藍草。記者魯永明／翻攝

烏克蘭對抗俄羅斯入侵，嘉義縣朴子市好書室手染布製作烏克蘭國旗義賣，所得捐助烏國，首批20面國旗完售，教導染布製作是六腳鄉青年改造家黃冠雅（綽號小修），長期默默推動復育在地染布藍草，碰上俄軍入侵烏國，與蕭英偉等人發想義賣手染烏國旗義賣。

朴子好書室發起人是關愛故鄉公共服務協會監事蕭英偉，與黃小修、關愛故鄉公共服務協會理事長侯淵銘、嘉義縣文化基金會董事陳俊哲、牛挑灣文史工作室負責人伍麗環等10餘人，共同製作烏克蘭國旗。

嘉大畢業的黃小修，6年前定居偏鄉腳鄉工廠村，透過規畫活動、與農會結合安排好食作的課程進行社區營造，建立好食作農創品牌，從科班出身林業保育工作者變成有機農業推動者，從耆老口述歷史調查發現，過去六腳、朴子及太保等地，是種植藍草(豆菁)地方，去年與非營利組織合作，用藍染工法設計米袋，發現朴子過去留下許多染坊舊工具，規畫染坊，復育藍草，將過去工藝技術再次呈現。

陳俊哲說，烏克蘭國旗，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權，以植物木藍染色；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史，則用梔子染色，他表示，朴子清朝時期染布業，在火車站前超炫網咖巷子進去，有個小廟叫做「布伯公」廟，當年布伯公在這裡染布，事業成功，樂善好施，去世後得到民眾的供奉，建廟祭祀。

教導染布製作六腳鄉青年改造家黃冠雅（綽號小修），長期默默推動復育在地染布藍草。記者魯永明／翻攝
教導染布製作六腳鄉青年改造家黃冠雅（綽號小修），長期默默推動復育在地染布藍草。記者魯永明／翻攝
教導染布製作六腳鄉青年改造家黃冠雅（綽號小修），長期默默推動復育在地染布藍草。記者魯永明／翻攝
教導染布製作六腳鄉青年改造家黃冠雅（綽號小修），長期默默推動復育在地染布藍草。記者魯永明／翻攝

烏克蘭 國旗 朴子

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