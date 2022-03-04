周日晚氣溫驟降 彭啟明：強冷空氣接近至下周二

今天的天氣和昨天類似，各地溫度顯著回溫，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，西半部各地有機會中午接近或突破30度。

他說，今天仍持續偏東南風，東半部雲量略多，西半部位於背風面相當穩定，除了早晚有些濃霧，例如今天在新竹、苗栗到台中有濃霧外，從桃園到雲嘉南及高雄屏東都有空氣品質到敏感族群不健康等級或是所有族群不健康等級，和前兩天相較，有緩和趨勢，但仍有局部較嚴重的現象，仍和局部當地的通風條件有關。

彭啟明說，不管是濃霧或是霾害，都必須小心，霾害的現象很局部性，留意居家附近的空氣品質數值，如果偏高或能見度不佳，務必要注意減少戶外活動，注意年長者或小朋友健康，這對氣喘或心血管疾病的患者，都是很大的環境壓力。

「這波空汙主要還是大氣條件，加上境外汙染的移入，以及本地的汙染累積」，彭啟明說，每當有可能有空汙事件時，傳統的電廠會降載，加上昨天又發生供電事故，雖然昨天晚上已經全部修復完成供電，也讓大氣汙染的特性變得複雜許多，這兩天多留意。

他說，預計周六開始，會由目前偏東南風轉為偏東北風，北部東半部感受會較顯著，白天溫度稍降一些，清晨低溫約略降1度，約17-18度，中午高溫約24-25度，和這兩天相比有些差異，迎風面雲量開始增多，也轉為較為陰沉。

周日雲量會顯著增多，北部東半部轉陰沉偶陣雨，尤其迎風面的降雨略多，溫度也再略下滑一兩度，北部東半部約16-22度，中南部約降1度，約17-27度。

「變化較大會在周日晚上到下周一」，彭啟明說，預期強冷空氣再度接近，北台灣會顯著的有溫差變化，北部、東半部低溫有機會降到12-14度，白天約15-17度，中南部也有些輻射冷卻，早晚低溫也有機會降到13-14度，白天約20-24度。

他指出，要注意的是這波伴隨鋒面，有南方雲系東移，全台都有降雨機會，其中仍以中部以北雨勢明顯，顯著的偏濕冷會很強烈。

下周二開始水氣逐漸減少，但仍受冷空氣影響，仍較低溫，將持續到下周三清晨，下周三白天之後高壓東移，冷空氣減弱，會逐步回溫轉晴，下周三開始之後會有將近一周較為穩定的天氣。