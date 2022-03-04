非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎

近日天氣日夜溫差大，過敏性鼻炎患者人數增加，並常出現鼻子搔癢、流鼻水等症狀。醫師表示，現在仍值新冠肺炎疫情期間，當有過敏不適時，患者難免脫下口罩，用手揉鼻子、搓鼻子、擤鼻涕等，但雙手多未經洗手或消毒，而脫口罩、用髒手搓鼻子兩大NG動作，恐增加染疫風險，提醒患者若過敏症狀嚴重，且影響生活品質時，應速就醫治療。

「疫情期間，如果出現咳嗽、流鼻水等過敏症狀，身邊的人，難免都會緊張、擔心。」林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉說，但這類症狀多為過敏引起，尤其近日氣溫溫差大，過敏性鼻炎等過敏患者人數，約增加一成，但過敏患者常不經意脫下口罩用手搓鼻子，可能在不自知的情形下，增加感染病毒的可能性，現在是非常時刻，一定要多加小心。

因此，有過敏體質的民眾出現過敏症狀，若不影響日常生活，病情屬於輕度，可讓症狀慢慢過去，但若症狀已影響學習或工作的注意力，導致注意力不集中，或造成睡眠品質不佳等，病情則屬於中重度，建議使用類固醇、抗組織胺等藥物，緩解不適。

葉國偉說，除服藥控制病情外，過敏患者一定要戴好口罩，避免溫差過大時，吸入冷空氣，或是空氣品質不佳時，吸入懸浮粒子等，同時室內濕度應維持在50~60%，濕度過高時應使用除濕機，以防塵蟎生長，兒童也要避免在床上玩耍、跳床，減少接觸塵蟎、灰塵等過敏原。