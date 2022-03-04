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中部4縣市濃霧特報 高溫上看30度只這裡偶有零星飄雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布濃霧特報，今天清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣市、苗栗及台中已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布濃霧特報，今天清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣市、苗栗及台中已出現能見度不足200公尺的現象。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布濃霧特報，今天清晨西半部地區及金門馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣市、苗栗及台中已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局說，今天各地都是多雲到晴的天氣，只有基隆北海岸及東半部雲量比較多且偶有零星飄雨；溫度上，夜晚清晨各地低溫落在17到19度左右，高溫上，各地會比今天再熱一點，西半部預測約27到30度，局部近山區或河谷會再更高一些，東半部則在25、26度附近，各地都有日夜溫差。

夜裡、清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返多留意路況及航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東南風，西半部地區位於背風面，風速較弱且混合層高度較低，水平及垂直擴散條件差；氣象局提醒清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

金門 馬祖 氣象局

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