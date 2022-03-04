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把握好天氣 吳德榮：下周一鋒面+強冷空氣 春寒料峭
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台灣白天氣溫升至29度左右，中南部高溫則在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。北部15至29度，中部16至30度，南部16至31度，東部15至30度。
吳德榮說，明天、周日東北風略增強再減弱，北台灣高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大。迎風面雲量稍微增多，北海岸及東半部有局部短暫雨的機率，西半部仍為晴時多雲，晨間易有輻射霧。
他表示，下周一鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，春寒料峭應注意。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下周一晚鋒面快速東移，雨後多雲，氣溫持續下降；下周一晚、周二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。
下周二至周四各地晴朗穩定；下周二白天起冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖，但清晨仍有輻射低溫，日夜溫差很大。
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