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洗手別只注意到手指 這三個地方最容易漏掉沒洗

聯合新聞網 / 綜合報導
日本調查發現，許多人在洗手時，都會忽略手掌、手背和手腕的清潔。圖片來源／ingimage
日本調查發現，許多人在洗手時，都會忽略手掌、手背和手腕的清潔。圖片來源／ingimage

「洗手」是維持個人清潔的重要習慣，尤其是這兩年碰上新冠肺炎疫情，隨時洗手消毒就成了防疫必備的動作。不過最近有日本媒體，提醒一般人洗手的時候，有些容易沒有意識到的環節，很可能會讓清洗的效果大打折扣。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，福岡縣去年找來60名學生，請他們按照一般方式洗手，調查他們的洗手狀況。事後檢查卻發現，這些同學們的手長、手背等部位，清潔都不夠徹底。

媒體推測，由於一般人在洗手時，主要都會把注意力擺在手指的清潔上，特別是指縫內側的部分，結果反而容易碰觸到髒汙的手掌、手背卻沒洗到，或只有隨便沖刷一下而已，才會出現清潔不足的狀況。除了這兩者之外，「手腕」也是清潔中常常被忽略掉的部分，特別是如果戴著手錶之類的飾品，應該在清洗前先拆下來，以免妨礙清潔。

媒體說明，一般洗手過程最好要20至30秒左右，而「指縫」、「手指頭（指甲）」、「手腕」等地方是需要多加注意的重點清潔部位。洗完後最好儘早弄乾，並且避免接觸毛髮，以免讓手指再度沾上髒汙。

日本 疫情

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