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想減肥就別碰吐司？日媒分析兩關鍵：不如吃白飯

聯合新聞網 / 綜合報導
吐司的熱量比白飯更高，而且相關的飲食習慣也不如白飯。圖片來源／ingimage
吐司的熱量比白飯更高，而且相關的飲食習慣也不如白飯。圖片來源／ingimage

對許多想減肥的人來說，如何在飲食中控制熱量，是減重中必要課題。因此在用餐時，都得注意食物究竟含有多少大卡，以免不小心吃太多影響身材。最近日本媒體，就比較了最常見的兩種主食「白飯」和「吐司」，並說明兩者的熱量差距在哪。

根據日本媒體「CREATORS」報導，一片吐司的熱量約為250大卡、而普通中碗的白飯則為230大卡，兩者相較之下，可以看出白飯的熱量較低。且白飯只是單純的碳水化合物，搭配一般常見肉品、蔬菜等等一起吃，也能自然達到飲食均衡。

至於吐司麵包，除了一般的小麥之外，店家為了添加風味，製作過程中往往會加入食鹽、砂糖和乳製品等食材，因此除了熱量本身比白飯還高以外，還有脂肪等成分在。

另外，在吃吐司的時候，經常搭配果醬一起吃。然而這些香甜的果醬，本身的熱量也是相當嚇人，例如一片法式吐司，就有高達390大卡的熱量，攝取的養分也不夠均衡。因此相較起來，選擇吃一般的米飯與配菜，其實比麵包塗果醬更為健康得多。

日本

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