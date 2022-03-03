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連假結束諾羅病毒來襲 一個月增83起腹瀉群聚案

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
往年連假後易出現腹瀉就診人次上升，一個月內就有83起腹瀉群聚通報。圖╱123RF
往年連假後易出現腹瀉就診人次上升，一個月內就有83起腹瀉群聚通報。圖╱123RF

國內結束連假，近期腹瀉門急診量達11萬人次比近二周略升，衛福部疾管署一個月內共接獲83起腹瀉群聚通報，以餐飲旅宿業和校園通報案件居多，有46起為諾羅病毒導致。疾管署提醒，病性腸胃炎症狀會伴隨發燒頭痛、上吐下瀉需特別注意。

疾病管制署監測發現，國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫及落實生病在家休息；餐飲旅宿業者務必加強環境衛生管理，如員工疑似症狀者請立即暫停工作。

據監測資料顯示，國內自2月20日至2月26日期間，腹瀉門急診就診累計11萬0783人次，較近二週的10萬9522、10萬9289就診人次略升，但往年連假後易出現腹瀉就診人次上升，仍低於近年同期。

另全國近四週共接獲83起腹瀉群聚通報，以餐飲旅宿業及校園通報案件為多，病原體檢出陽性案件計49起，以檢出諾羅病毒為主達46件佔九成四為大宗。

疾管署的防疫資訊指出，常見症狀為腹瀉、嘔吐，並可能伴隨發燒、頭痛、胃痛、噁心、肌肉酸痛等，通常症狀會持續1至10天。患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌及食物量，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱者較為嚴重。

官方呼籲，有效的預防方法為如廁後、進食或準備食物前務必正確洗手，做好個人防護；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品。

諾羅病毒 發燒 頭痛

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