健保制度調整在即 「公平性」激起正反意見討論

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半個月內「健保改制」話題的網路聲量表現，帶您了解健保制度調整的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

完善的全民健保制度，一直被視為是台灣人民的福祉，不過長年虧損的狀況，也讓政府與民眾省思究竟應該如何進行改革，才能解決財政上的問題並朝著公平目標邁進。

健保部分費用調漲引正反討論 停復保機制最受熱議

「健保改制」話題-近半個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

首先看到在2月17日，衛福部長陳時中於每日疫情記者會上表示，有關於健保部分負擔費用會調整的說法屬實，將會積極推動改革，改革方向包含藥品、檢驗費用的提升，引起網友們反彈，如「怎麼一直增加一些必要費用，快吃不消了」、「去年漲、今年又漲」等；不過也有人表示贊同，認為「對一般民眾較無感」、「希望可以藉此遏止濫用醫療資源的人」，另外也有民眾提到「有慢性疾病的患者，負擔可能會加重」，提到政府應謹慎考量規劃，引發各式的討論。

而在2月22日時，社會保險司長商東福在接受採訪時談到，針對受到許多爭議的健保停復保機制，可能會廢止或研擬新方案，話題發酵至隔日（2月23日）來到最高峰，網友紛紛表示贊同廢除，像是「健保費不貴，如果要享受醫療資源就應該要付錢」、「使用者就該付費，不應有特別待遇」等，並說到現行制度過於不公平，應盡快立法改制。

廢除停復保才公平？濫用醫療資源也該重視

是否支持廢除停復保？正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

針對健保制度調整研議，其中以「停復保制度」激起兩極討論。支持廢除停復保制度的民眾多認為「健保就像一般保險，不論人身處何地，都應該納保」，因此就算旅居國外的人士，歸國後也要補齊旅外期間欠繳之健保費，才能繼續享受健保。另外還有人以平常沒有生病時也會繳納健保費為例，指出國民健保的初衷是互助，本就是以備不時之需的費用，並非「沒用到就不需要繳」，因此贊同廢除停復保制度，沒有例外、特權，才能達到公平互助的初衷。

不過也有另一派民眾不支持「停復保」的改革方案，其中有人擔憂「如果海外人士都(直接)退保，會不會有反效果？」，引發回覆像是「停保前的欠款呢？」、「感覺應該有漸進的改革，不要操之過急」等，擔憂是否會引發許多延伸問題。另一方面，也有人認為健保財務連年虧損的問題，不只是單一族群的責任，應該先檢視許多濫用醫療資源的行為，如「很多人拿一堆處方箋領藥，卻根本沒在用」、「太多人鑽中低受入戶的漏洞，享受社會福利資源」，希望政府先從這方面下手，真正的改善健保制度。

雖然改革的具體方案尚未出爐，也有著許多問題尚待解決，但健保的初衷無非是希望透過國民平時的繳納，來讓有需要的人可以即時獲得幫助，繼續提供國民們最好的醫療資源與服務。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》