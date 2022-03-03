逾86萬人患膝關節炎 忍痛少動生活品質恐打折

全台每年逾86萬人因膝關節炎就醫，疼痛時連走路都成問題。醫師提醒，膝關節保養與治療方式多，減重、練肌力、服藥或手術都可改善，若忍痛不治療恐退化更嚴重，影響生活品質。

有「換膝權威」稱號的郵政醫院院長陳健煜，以及高雄醫學大學附設醫院骨科部部長黃炫迪，今天出席「膝關節置換新趨勢」記者會，分享民眾對於膝關節保健、治療建議與迷思。

陳健煜提到，衛生福利部統計，每年有逾86萬人因膝關節炎就醫，另每年也有近3萬人置換全膝關節。不少人膝蓋痛就想要手術，甚至認為手術能一勞永逸。

陳健煜表示，事實上膝關節炎治療方式多元，多半會先服用消炎止痛藥物，或注射葡萄糖、玻尿酸、PRP（高濃度血小板血漿）等保守治療，若未見效才會評估手術。

黃炫迪說明，膝關節炎症狀以疼痛占最大宗，其次依序為痠軟無力、僵硬、腫脹、關節變形等。有老人家害怕換膝手術，忍痛忍到無法走路，失去活動能力，連帶影響心肺與代謝功能，退休生活品質大受影響。

黃炫迪也分享一項針對350名換膝病患與家屬的調查，多數受訪者表示在換膝之前，無法走太遠也不想移動、無法久站、行走不穩定、上下樓梯困難等；有75%受訪者表示曾想忍痛、少移動，就是不敢動手術治療。

陳健煜說，早期不建議年過80歲的長者開刀，但如今台灣已步入高齡社會，不少長者熱愛健身、登山，因此即便是高齡者，經評估活動力許可，也能置換人工膝關節，生活品質更佳。

陳健煜先前就收治一名75歲熱愛跳國標舞的熟女，受膝關節炎之苦多年，先前擔心術後復原不佳，長期忍痛不敢手術，但服藥、注射治療成效漸差，最後選擇置換人工膝關節，術後3個月就重返國標舞界。

黃炫迪也說，建議年過40歲後，更要加強大腿肌力訓練，並維持體重，只要減重5%，就能大幅減緩膝關節壓力。他呼籲，膝關節炎勿忍痛，治療改善方式多，可尋求專科醫師好好診斷治療。