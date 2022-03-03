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你中獎了嗎！觀光局推國旅券抽住宿 57幸運兒名單出爐

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了鼓勵民眾使用國旅券，交通部觀光局和旅宿業者合作推出抽獎活動，只要是國旅券活動期間內使用國旅券至旅宿業住宿折抵住宿費，即可參加抽獎。圖／報系資料照
為了鼓勵民眾使用國旅券，交通部觀光局和旅宿業者合作推出抽獎活動，只要是國旅券活動期間內使用國旅券至旅宿業住宿折抵住宿費，即可參加抽獎。圖／報系資料照

為了鼓勵民眾使用國旅券，交通部觀光局和旅宿業者合作推出抽獎活動，只要是國旅券活動期間內使用國旅券至旅宿業住宿折抵住宿費，即可參加抽獎。觀光局表示，昨天已抽出第一梯次國旅券旅宿業加碼57個獎項，並已於今天公布，即日起將陸續通知幸運中獎民眾辦理獎項發送事宜。

觀光局表示，第一梯次加碼獎項，包含福容大飯店、台北花園大酒店、福華大飯店及中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、各縣市旅館商業同業公會、中華民國民宿協會全國聯合會、台灣好客民宿協會、台灣民宿協會等共同提供的57張住宿券，中獎名單已公告於「旅宿業加碼抽獎活動」網頁。

觀光局表示，即日起將以電話聯絡幸運中獎民眾辦理獎項發送事宜，倘若1周內連繫5次以上未果，將視同中獎者放棄抽獎獎項。

觀光局表示，下一次抽獎將於5月2日辦理，並於5月3日下午2時公告中獎名單，獎項包含晶華酒店、理想大地渡假酒店、礁溪老爺大酒店、台北寒舍艾美酒店、雲品溫泉酒店日月潭等20多家觀光旅館及台灣省旅館商業同業公會聯合會、各縣市旅館商業同業公會、台灣好客民宿協會、台灣民宿協會等共同提供的67張住宿券。

觀光局也提到，已請各地方政府及旅館民宿公協會積極鼓勵業者可配合國旅券活動加強行銷，並將全台旅宿推出各項優惠住宿方案資訊整理於旅宿網「優宿專區」（https://taiwan.taiwanstay.net.tw/discount/），供民眾出遊參考。

詳細中獎名單可上「旅宿業加碼抽獎活動」專區查詢，網址為https://1000.taiwan.net.tw/DiscountActivity2.aspx

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