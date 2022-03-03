觀光遊憩據點統計大修改 高於全國均值也可列入

受疫情影響，民眾轉向國旅，交通部觀光局力推觀光產業數位轉型，本報去年報導觀光局每年統計各縣市觀光遊憩據點人次，但統計方式不太數位，旅遊業界也盼修改。為了讓據點統計更公允，觀光局近期修正主要觀光遊憩據點統計作業要點的規定，其中據點新增的部分，新增「前一年度遊客總人次高於全國同類型據點遊客人次均值」。

觀光局解釋，過去據點只要前一年度遊客總人次高於該區同類型據點遊客人次均值，縣市政府報上來，經核定可以新增，如今則是新增「高於全國同類型據點均值」也可以，等同於有兩項新增管道。

觀光局舉例，過去縣市政府若要新增遊憩據點，只要是該據點前一年的遊客總人次，高於該縣市同類型據點的遊客人次就可以，以廟宇為例，只要高於該縣市所有宗教場所即可；未來則是據點遊客總人次，高於全國宗教場所，也可以列入。

根據觀光局統計，近兩年國旅市場受到疫情影響，遊憩據點人次大受衝擊，以去年為例，各縣市觀光遊憩據點遊客人次約2.11億，較前年疫情爆發首年減少20.7%，也較民國108年（疫情前）衰退35.2%。

觀光局表示，目前全台遊憩據點總計九大類、323處，由於遊憩據點都是每年年底檢討一次，因此新要點最快明年適用。