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關節活動卡卡的？ 熱門關節保健方式一次看！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
關節活動卡卡的？ 熱門關節保健方式一次看！ 圖片來源/unsplash
關節活動卡卡的？ 熱門關節保健方式一次看！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「關節保健」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大關節保健方式，以及五大關節保健食物網路聲量排行。

隨著年紀增長，許多長輩都容易出現關節退化的問題，因此民眾都希望能從年輕開始保養好關節，希望老年時能免受關節疼痛之苦，而到底日常的關節保健方式有哪些？熱門的關節保健食物該怎麼選呢？

減重」才是關節保健根本之道 關節保健從「日常小事」做起！

TOP 5 關節保健方式-網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP 5 關節保健方式-網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的關節保健方式，可發現民眾最熱議的方式為「體重控制」，像是有網友就請益「退化性關節炎該如何減重？」，並表示媽媽長年飽受關節炎之苦，因此希望過重的母親能夠減重以舒緩症狀，引發熱議，有人就表示「如果膝蓋已經不好，又過胖的話，真的要慎選運動，推薦游泳～對膝蓋負擔較小」，提醒有過重問題的民眾在減重運動挑選上還需特別注意。

另外，許多民眾也會選擇以「補充營養素」的方式保健關節，像是有網友就表示自己因車禍後膝關節嚴重受損，因此研究了各類關節保健食品，並分享「保健食品是真的有效，停吃一個月又會痛痛卡卡的，現在主要吃蛋白聚糖，覺得效果最好」，但同時也提醒「保健食品真的只是輔助，復健或是和緩運動才是根本之道」，表示民眾除了補充保健食品外，還需搭配運動。

除此之外，也有人選擇從日常習慣做起，像是「瑜珈伸展」、「姿勢正確」、「少搬重物」等，像是有民眾就分享「每天陪媽媽睡覺以前做簡單的伸展，長期下來她的膝蓋痛有好一點」，引發熱議；另外，也有網友表示「醫生說日常駝背跟翹腳的，老了關節更容易退化」，提醒民眾日常還需維持良好姿勢。

「薑黃」抗炎、抗氧化顧關節 「牛奶」補鈣要注意！

TOP5關節保健食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP5關節保健食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著，我們觀察網友熱論的關節保健食物，發現網友最熱議的就是「薑黃」，因食用薑黃具有抗炎、抗氧化等功用，因此許多人選擇以此作為關節保健食物，除了市售許多關節保健食品內含薑黃外，也有民眾會直接食用薑黃粉以保健關節，像是有網友就分享「保健食品加一堆雜七雜八的，我都直接買薑黃粉加到牛奶喝」。

除此之外，也有民眾選擇以「牛奶」補充鈣質，希望能延緩關節退化的速度，但也有網友提醒「牛奶雖然含鈣，但如果是痛風或是風濕性關節炎的人，乳製品的攝取要特別留意，還是要先問過醫生」；另外，許多人也會食用「雞腳」，希望能透過刺激膠原蛋白增生，以延緩關節老化的速度，但也有醫生特別表示「雞腳內所含膠原蛋白分子較大，人體吸收效率低，不過雞腳富含蛋白質，人體消化吸收後可轉換成氨基酸，作為膠原蛋白的原料之一」，同時提醒血脂高的患者還需特別留意攝取量，以免危害健康。

近年來許多長輩都有關節痠痛、發炎的問題，儘管日常的保健方式及保健食物可稍微舒緩疼痛不適，但民眾若有任何不適，還是需盡快就醫，諮詢專業醫生的看法，以免病情惡化！

觀看原文→https://bit.ly/3vAfv88

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

保健食品 減重

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