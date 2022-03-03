國七路線爭論不休 陳椒華：已偏離疏導重車目標

國道七號討論12年，去年起進入實質環評審查，目前規畫路線行經大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民和土地跌價，居民組成「反現行路線自救會」持續陳情，立委陳椒華今舉辦國七討論說明會，討論替代路線等議題。會中民代提出替代方案，顧問公司則指出，替代方案無法發揮效益。陳椒華要求交通部一個月內提相關說明，再行討論。

自救會認為，現行的國七路線是嚴重錯誤決策，開發單位提出的路線跟居民實際需求相差甚遠。自救會表示，過去30多次的環評審查會議也指出，目前的規畫非但無法紓解國1壅塞交通，更會造成仁武、鼎金、五甲、鳳山等交流道沿線交通惡化。林園居民則認為，現行路線未經過林園，罔顧林園居民需求。

議員韓賜村也支持高屏溪西側替代方案，韓表示，此路線不必徵收眾多土地、節省工程費用，也能帶動地方繁榮，「林園長期忍受交通不便，沒有一條快速道路可外出，現在國七也跳過林園，相當不公平。」高公局則說，高屏溪西側不會節省經費，高屏溪堤防、高灘地看起來空曠，但仔細評估後，如鋪設高速公路可能衍生相關問題。

韓批，顧問公司台灣世曦為了捍衛原路線，環評委員規定要有替代路線後，世曦就把原高屏溪西側規畫進入林園王功路，造成全數里長跳腳。世曦在用此意見告訴高公局，在地不要替代方案。台灣世曦則表示，在地期待的西側替代方案距離太遠，背離初設目的。

要健康婆婆媽媽團長洪秀菊說，多年前地方討論的是「大貨車專用道」希望能改善重車行經市區的安全問題，但後續卻變成國七，沿途還設置眾多交流道，造成更多空汙狀況，令人百思不得其解，「我們不反國七，反的是路線。」

陳椒華指出，如果應過那麼多年，本來的目的是為了重車的交通問題，但後來的規畫、設計卻背離原初目的，「這讓人不免覺得被欺騙，值得被檢討。」陳椒華認為，納稅人的錢應用在刀口上，並非反對開發、開路，而是需要更整體評估，給民眾一條更好的道路。

交通部高公局表示，規畫路線不會罔顧多數權益，多年來不同路線都有經過實際評估，才會選定目前的路線方案，但重大建設一定會有許多不同意見。針對民眾提出的高屏溪西側替代方案，高公局指出，此路線距離較長，與用路人習慣不同，屆時使用率低，無法達到紓解國道一號壅塞狀況。