快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國七路線爭論不休 陳椒華：已偏離疏導重車目標

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
國道七號討論多年，在地民眾對路線始終有不同意見，今天立委陳椒華邀集各單位在高雄林園開修改路線討論說明會。記者林巧璉／攝影
國道七號討論多年，在地民眾對路線始終有不同意見，今天立委陳椒華邀集各單位在高雄林園開修改路線討論說明會。記者林巧璉／攝影

國道七號討論12年，去年起進入實質環評審查，目前規畫路線行經大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民和土地跌價，居民組成「反現行路線自救會」持續陳情，立委陳椒華今舉辦國七討論說明會，討論替代路線等議題。會中民代提出替代方案，顧問公司則指出，替代方案無法發揮效益。陳椒華要求交通部一個月內提相關說明，再行討論。

自救會認為，現行的國七路線是嚴重錯誤決策，開發單位提出的路線跟居民實際需求相差甚遠。自救會表示，過去30多次的環評審查會議也指出，目前的規畫非但無法紓解國1壅塞交通，更會造成仁武、鼎金、五甲、鳳山等交流道沿線交通惡化。林園居民則認為，現行路線未經過林園，罔顧林園居民需求。

議員韓賜村也支持高屏溪西側替代方案，韓表示，此路線不必徵收眾多土地、節省工程費用，也能帶動地方繁榮，「林園長期忍受交通不便，沒有一條快速道路可外出，現在國七也跳過林園，相當不公平。」高公局則說，高屏溪西側不會節省經費，高屏溪堤防、高灘地看起來空曠，但仔細評估後，如鋪設高速公路可能衍生相關問題。

韓批，顧問公司台灣世曦為了捍衛原路線，環評委員規定要有替代路線後，世曦就把原高屏溪西側規畫進入林園王功路，造成全數里長跳腳。世曦在用此意見告訴高公局，在地不要替代方案。台灣世曦則表示，在地期待的西側替代方案距離太遠，背離初設目的。

要健康婆婆媽媽團長洪秀菊說，多年前地方討論的是「大貨車專用道」希望能改善重車行經市區的安全問題，但後續卻變成國七，沿途還設置眾多交流道，造成更多空汙狀況，令人百思不得其解，「我們不反國七，反的是路線。」

陳椒華指出，如果應過那麼多年，本來的目的是為了重車的交通問題，但後來的規畫、設計卻背離原初目的，「這讓人不免覺得被欺騙，值得被檢討。」陳椒華認為，納稅人的錢應用在刀口上，並非反對開發、開路，而是需要更整體評估，給民眾一條更好的道路。

交通部高公局表示，規畫路線不會罔顧多數權益，多年來不同路線都有經過實際評估，才會選定目前的路線方案，但重大建設一定會有許多不同意見。針對民眾提出的高屏溪西側替代方案，高公局指出，此路線距離較長，與用路人習慣不同，屆時使用率低，無法達到紓解國道一號壅塞狀況。

在地居民蘇義昌說，交通部到底是要紓解重車交通問題，還是要增加自用車使用率？當初明明是蓋重車專用道，現在變成國道，還興建那麼多交流道，「到底是在建設，還是在炒地皮。」現場氣氛一度火爆。

國道七號討論多年，在地民眾對路線始終有不同意見，今天立委陳椒華邀集各單位在高雄林園開修改路線討論說明會。記者林巧璉／攝影
國道七號討論多年，在地民眾對路線始終有不同意見，今天立委陳椒華邀集各單位在高雄林園開修改路線討論說明會。記者林巧璉／攝影

高屏溪 陳椒華 自救會

延伸閱讀

陳椒華揭福食檢驗4大漏洞 採樣比例恐不到0.5%

福島食品進口 立委要求驗鍶90、標示原料產地

立委陳椒華要求福島進口水產品 應加檢測鍶90

時力籲空汙防制法比照福食速度推動 環保署擬下周公告

相關新聞

冷空氣將襲7日低溫探13度 3500公尺高山可能降雪

氣象局今天表示，5日起接連2波冷空氣影響，預計7日晚間至8日清晨最冷，低溫探攝氏13度；另外6日晚起華南雲雨區影響，全台...

國七路線爭論不休 陳椒華：已偏離疏導重車目標

國道七號討論12年，去年起進入實質環評審查，目前規畫路線行經大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民和土地跌價，居民組成...

同婚合法開啟大門 離婚、家事訴訟程序仍面臨挑戰

桃園李姓女子和藍姓女伴侶登記結婚，後李入獄、藍另結新歡，經李訴請離婚，法院考量民法婚姻仍僅限「男女」，罕見在判決主文以「...

環保署修法治空汙 緊急門檻下修、大型汙染源強制降載

環保署今天公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，未來只要AQI（空氣品質指標）大於150，也就是出現「紅色警示...

降血脂藥主成分不足 食藥署要求回收29萬顆

降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」經衛福部食藥署例行抽查，發現主成份未達標，恐影響藥效，要求回收一批、約29萬顆，須於3月15日...

國家幫你一起養小孩 盤點0到6歲育兒利多

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告。行政院表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。