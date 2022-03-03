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同婚合法開啟大門 離婚、家事訴訟程序仍面臨挑戰

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影

桃園李姓女子和藍姓女伴侶登記結婚，後李入獄、藍另結新歡，經李訴請離婚，法院考量民法婚姻仍僅限「男女」，罕見在判決主文以「依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之關係應予終止。」等同判2人離婚，有法官坦言，同婚雖開了大門，但程序仍不夠完畢。

司法院2017年公布釋字第748號解釋，並由立法院在2019年5月24日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，讓台灣同志婚姻合法化，成為亞洲第一個同婚合法國家。

民事庭法官直言，現階段同婚的離婚判決相當少，該判決中主文表述方式雖然特別，但因過往觀念、判例婚姻都僅限「男女」，民法第972條也規定，婚約，應由「男女」當事人自行訂定。

法官比喻，司法院釋字748號解釋施行法就像一條高速公路，在民法尚未修正符合同婚字語下，成為同志登記的法源，第2條中「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，也是比照男女婚姻關係解釋。

法官認為，目前民法婚姻中都僅有男女，該判決為了要精準表述，讓2位登記的女同志達到離婚效果，所以主文才會寫「依司法院釋字第748號解釋施行法第2條之關係應予終止。」

法官也說，台灣同婚經釋憲、施行法後開啟亞洲先例，利益良善，但本質的實體法法條中用語仍尚未修正，不能直接將男男、女女婚姻直接套用施行。

這也將凸顯未來同志離婚，若進一步有和解、調解離婚，其筆錄應如何記載，財產剩餘分配的程序是否正當，還有未成年子女監護過往習慣幼年從母，在同志關係中又該如何判斷等，都是有待立法者更細心全面思考的問題。

司法院 婚姻 離婚

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