江振誠重新定義未來料理 RAW春季菜單提出9大概念

全球疫情延續至今,充滿不確定性的「未來」會是什麽樣子?每個人每天都會吃到的料理,會不會有什麼改變?海洋危機、氣候變遷、變種、M型社會,又為這個世界帶來什麼樣的變化?

關於以上種種難解議題,RAW主廚江振誠(Chef Andre)列舉出截然不同的九個觀點,作為2022春季菜單「重新:定義未來(Re:define future)」的創作主題,讓大家省思料理背後,世界所面對的議題和危機;同時邀請極富盛名的日本金澤最前衛的設計品牌「Secca雪花」聯手,共同呈現長達一整季的合作餐會。全新菜單「重新:定義未來(Re:define future)」,即日起於RAW全新改版的官方網站和訂位系統(www.raw.com.tw)中,一次開放全部訂位。

江振誠表示:「『Re:define future』指的是我對料理在時間軸上『前進』和『後退』的想像;是我對各種未知的詮釋,也反映了我們的大地之母正面臨的種種挑戰的狀況,我希望藉由這個策劃,對料理界產生影響力,以此詮釋人們在此刻對未來不確定性的恐懼。」

RAW和「Secca雪花」的合作,起源於2020年2月疫情肆虐全球前,在日本金澤的最後一場餐會 ——「金澤ㆍ新視點(PERSPECTIVES OF KANAZAWA)」,以原創的器皿結合料理的創作。

而原訂同年度夏天移地RAW舉行的第二彈活動,因疫情竟延遲了近兩年之久。籌辦已經超過半年的RAW春季系列,由Secca一手設計套餐中的所有器皿,並空運到RAW,再透過江振誠所創作的一系列菜品,展示料理與設計之間的相輔相成。

針對再次與「Secca雪花」聯手,江振誠說:「Secca向來專注於創作最與眾不同的食器,突破創作框架,以獨樹一幟的靈感、哲學和罕見的原料製作出與每個料理人風格一致的作品。」

RAW在2022年春季菜單中,共提出九大概念。「I AM HYBRID」,展現生物在各種外在因素的刺激下逐漸進化,變得更能適應環境的各種變化。「OCEAN CRISIS」,深度思考過度捕撈、漂浮垃圾、海洋微粒…等種種現象,在人類嗜慾下的造成的生物的巨大傷害。

「CLIMATE CHANGE」,洪水、暴風雪、熱浪、北極融冰、全球暖化…,這些異常氣候詞彙,如今人們聽來竟習以為常;在人類的不當開發和溫室氣體排放下,「明天過後」已經悄悄在真實世界上演。

「SURVIVAL OF THE FITTEST」思考的是金字塔頂端的重要掠食動物,長期被大量捕殺,遭破壞的食物鏈已導致海洋生態系失衡。「NECESSITY VS PLEASURE」,思考著我們每天吃下的食物,究竟是填補生理需求的飢餓,還是美食對心理需求的滿足?

「RAWness」,原型食物是RAW本季對「未來食物」的想像,未來大家的飲食將會「返璞歸真」,回到那個人們用雙手進食的原始狀態。

「MUTATION」,人類改變了動植物生長的環境與空間,迫使大自然的生物必須要被迫順著已改變的生態進化或變種,而人們也在自己所創造出來的困境中改變;我們似乎都變成環境下,那個不想、但又不得不成為的模樣。

「M SHAPE SOCIETY」,原本以中產階級為社會主流,隨著資源重新分配,社會貧富差距不斷擴大,轉變為富裕與貧窮兩個極端。