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江振誠重新定義未來料理 RAW春季菜單提出9大概念

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
日本金澤最前衛的設計品牌「Secca雪花」，一手設計套餐中的所有器皿。圖／RAW提供。
日本金澤最前衛的設計品牌「Secca雪花」，一手設計套餐中的所有器皿。圖／RAW提供。

全球疫情延續至今，充滿不確定性的「未來」會是什麽樣子？每個人每天都會吃到的料理，會不會有什麼改變？海洋危機、氣候變遷、變種、M型社會，又為這個世界帶來什麼樣的變化？

關於以上種種難解議題，RAW主廚江振誠（Chef Andre）列舉出截然不同的九個觀點，作為2022春季菜單「重新：定義未來（Re:define future）」的創作主題，讓大家省思料理背後，世界所面對的議題和危機；同時邀請極富盛名的日本金澤最前衛的設計品牌「Secca雪花」聯手，共同呈現長達一整季的合作餐會。全新菜單「重新：定義未來（Re:define future）」，即日起於RAW全新改版的官方網站和訂位系統（www.raw.com.tw）中，一次開放全部訂位。

江振誠表示：「『Re:define future』指的是我對料理在時間軸上『前進』和『後退』的想像；是我對各種未知的詮釋，也反映了我們的大地之母正面臨的種種挑戰的狀況，我希望藉由這個策劃，對料理界產生影響力，以此詮釋人們在此刻對未來不確定性的恐懼。」

RAW和「Secca雪花」的合作，起源於2020年2月疫情肆虐全球前，在日本金澤的最後一場餐會 ——「金澤ㆍ新視點（PERSPECTIVES OF KANAZAWA）」，以原創的器皿結合料理的創作。

而原訂同年度夏天移地RAW舉行的第二彈活動，因疫情竟延遲了近兩年之久。籌辦已經超過半年的RAW春季系列，由Secca一手設計套餐中的所有器皿，並空運到RAW，再透過江振誠所創作的一系列菜品，展示料理與設計之間的相輔相成。

針對再次與「Secca雪花」聯手，江振誠說：「Secca向來專注於創作最與眾不同的食器，突破創作框架，以獨樹一幟的靈感、哲學和罕見的原料製作出與每個料理人風格一致的作品。」

RAW在2022年春季菜單中，共提出九大概念。「I AM HYBRID」，展現生物在各種外在因素的刺激下逐漸進化，變得更能適應環境的各種變化。「OCEAN CRISIS」，深度思考過度捕撈、漂浮垃圾、海洋微粒…等種種現象，在人類嗜慾下的造成的生物的巨大傷害。

「CLIMATE CHANGE」，洪水、暴風雪、熱浪、北極融冰、全球暖化…，這些異常氣候詞彙，如今人們聽來竟習以為常；在人類的不當開發和溫室氣體排放下，「明天過後」已經悄悄在真實世界上演。

「SURVIVAL OF THE FITTEST」思考的是金字塔頂端的重要掠食動物，長期被大量捕殺，遭破壞的食物鏈已導致海洋生態系失衡。「NECESSITY VS PLEASURE」，思考著我們每天吃下的食物，究竟是填補生理需求的飢餓，還是美食對心理需求的滿足？

「RAWness」，原型食物是RAW本季對「未來食物」的想像，未來大家的飲食將會「返璞歸真」，回到那個人們用雙手進食的原始狀態。

「MUTATION」，人類改變了動植物生長的環境與空間，迫使大自然的生物必須要被迫順著已改變的生態進化或變種，而人們也在自己所創造出來的困境中改變；我們似乎都變成環境下，那個不想、但又不得不成為的模樣。

「M SHAPE SOCIETY」，原本以中產階級為社會主流，隨著資源重新分配，社會貧富差距不斷擴大，轉變為富裕與貧窮兩個極端。

在「OUR GOLDEN AGE」概念下，江振誠思考的是我們的黃金世代，究竟是過去、未來還是此刻？我們對未來總是抱有期待，但卻也帶有一絲恐懼；我們總覺得身處的現在，已經是谷底，不斷懷念著曾經的「黃金年代」。

設計品牌「Secca雪花」以器皿重現大自然的肌理。圖／RAW提供。
設計品牌「Secca雪花」以器皿重現大自然的肌理。圖／RAW提供。
RAW在2022年春季菜單「重新：定義未來（Re:define future）」中，共提出九大概念，重新定義未來料理。圖／RAW提供。
RAW在2022年春季菜單「重新：定義未來（Re:define future）」中，共提出九大概念，重新定義未來料理。圖／RAW提供。
設計品牌「Secca雪花」透過器皿呈現光與影之間的微妙關係。圖／RAW提供。
設計品牌「Secca雪花」透過器皿呈現光與影之間的微妙關係。圖／RAW提供。

江振誠 疫情

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