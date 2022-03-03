時空阻擋不了的愛 馬偕世代傳承於台大開展

「國立臺灣大學」將在3/4日上午11點舉辦開幕式，誠摯邀請您一起來見證馬偕及其家族對這片土地的疼惜與傳承馬偕的使命與精神，歷經150年見證時空阻擋不了的《愛》！

150年前，一條看不見的線牽引著加拿大傳教士馬偕（Rev George Leslie Mackay﹔漢名偕叡理）帶著上帝的愛遠渡重洋來到美麗的福爾摩沙傳福音，隔年，1872年3月9日馬偕在淡水上陸，以淡水為宣教、醫療、教育為基地，奠立臺灣現代化的里程碑。2021年8月21日馬偕第三代偕瑪烈享嵩壽103歲安息後，馬偕一，二，三代走入歷史，現在馬偕第四代年齡最長的是柯設偕校長的後裔：柯威霖博士。

馬偕娶本地女子「張聰明」為妻成為台灣女婿後，也將兩位女兒嫁給台灣人，他「愛在他鄉變故鄉，身後化作台灣土」，落地生根、世世傳承與奉獻，代代活出基督的光彩。第三代柯設偕與第四代柯威霖都是淡水公學校(今淡水國小)、淡水中學校(今淡江中學)以及臺灣大學畢業，是實實在在吃臺灣米、喝臺灣水的本土囝仔！

柯設偕是臺北帝國大學史學科第一屆唯一的臺籍畢業生(1931畢業)；二戰後，臺北帝國大學改制為國立臺灣大學，其子柯威霖旋即考進臺大先修班與機械系(1946-1950)，父子二人也見證淡水教育史與臺大史。

現年高齡96歲的馬偕博士第四代柯威霖 博士，集「科學家」、「數學家」、「發明家」、「藝術家」於一身， 1927年(民國16年、昭和2年)出生，度過白喉、瘧疾等死關，躲過二次大戰的槍林彈雨，醫療潰乏中失去一個哥哥、兩個妹妹，歷經228的浩劫重生，台灣與英國斷交後打倒英帝的抗議聲浪中，柯威霖在時代交錯夾縫求生的辛酸血淚反映出波瀾壯闊的台灣史，也再創整個馬偕家族的榮耀。他除了是首位在「加州理工學院」獲航空工學博士的台灣人，也創造全世界唯一從鏟煤黑手到台灣蒸汽火車機關士(司機)到成為榮獲最高榮譽勳章的NASA科學家傳奇。

策展人王意晴。圖片提供／主辦單位

來來來，來台大，3月杜鵑季，我們回顧馬偕150世代傳承的貢獻，除了醫療、教育、宣教、女性教育、人權平等、歷史、文學、音樂等貢獻，到現在已經發展屬於馬偕學的「STEAM」新素養，培養「科技」與「人文」素養： S＝ Science（科學）﹔T＝ Technology（科技）﹔E＝ Engineering（工程）﹔A＝ Art（藝術），M＝ Mathematics（數學），馬偕來台150代代的貢獻，每個主題都深俱 歷史深度，文化內涵，教育意義，值得每個臺灣人觀覽、咀嚼、緬懷。！

2022年，馬偕世代傳承來到柯威霖仍不斷創造歷史締造史詩級經典傳奇，一生挫折，步步傳奇，滿滿恩典，150年後，竟和150年前一條看不見的線牽引馬偕來台互相呼應，用集科學家、數學家、發明家、藝術家於一身的恩賜，串起150年 時空阻擋不了的愛，就這樣千絲萬縷緊緊環繞著我們每個人為這份愛共同努力。

策展人王意晴表示，這份愛陸續接力往前推，從鐵路局機務處處長宋鴻康奔波靜態修復蒸汽火車頭CT251（現位於台南運動公園）再由淡江大學林信成教授、政治大學薛理桂教授的協助，終於回到柯設偕、柯威霖的母校「國立臺灣大學」，再由圖書館陳光華館長大力推動馬偕來台150特展，將這份愛化成奉獻發光發熱到世界每個角落成為台灣的奇異恩典。