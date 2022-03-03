政院通過台鐵公司化草案 交長受訪提承諾保證
去年台鐵發生太魯閣事件造成49人喪命，交通部推動台鐵公司化並提出「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，今天在行政院會通過。行政院長蘇貞昌表達「三個承諾」，交通部長王國材今天也接受網媒節目訪問，宣示政府的保證與承諾，王國材呼籲台鐵自立自強，對於台鐵企業工會擬抗爭，也呼籲理性。
交通部長王國材今天中午接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪時指出，台鐵公司化談了20年，很多事業單位都公司化了，只剩台鐵，如今院會通過了，行政組織變成公司組織，王國材說，對台鐵公司化有三個承諾，包含歷史債務由政府負擔，1484億是既存短期債務，政府舉債有其上限，若一次編列會超過舉債上限，設立基金則可以逐年來補貼償還原機構債務，配合政策支出（如造成的營運虧損）由政府補貼，基礎設施也由政府承擔，工會希望政府支持的部分都寫在條文裡。
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