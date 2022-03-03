國家幫你一起養小孩 盤點0到6歲育兒利多

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告。行政院表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落實執行「0-6歲國家一起養」的政策，給養兒育女的家庭最大的奧援，減輕家長負擔，讓家長實質有感。

行政院自2021年8月起推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等三大策略，持續提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標，減輕家庭育兒負擔。

●增名額：擴大平價教保服務量

一、0至2歲（未滿）：

至2021年累計增設公共化托育313處，增加約1萬個名額；準公共的居家式托育(保母)及私立托嬰中心提供約7.9萬個名額；整體0-2歲(未滿)平價名額約8.9萬個，2021年送托率成長至17.1%，較2016年提高約6.8%。

二、2至6歲(未滿)：

（1）公共化幼兒園提前於今年達成增設3000班之目標：教育部與地方政府共同合作，2022年整體公共化供應量達23.7萬個名額，至2022年累計將增設2,704班；另外鼓勵政府機關設置員工子女教保設施，累計將設置347班，合計3051班，共同營造友善職場環境，妥善照顧員工子女。

（2）準公共幼兒園計1769園，提供超過20萬個平價就學名額。

（3）整體2-6歲（未滿）平價幼兒園（公立、非營利及準公共園）提供超過43萬個名額，且入園率再提高，2021年2歲入園率成長至35%，較2016年提高超過20%；2021年3-6歲（未滿）入園率成長至87.2%，較2016年提高12%，顯見政策有助於提升家長讓幼兒就學的意願。

●減負擔：就學費用再降低

針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，今年8月再降低費用，負擔減輕更有感，讓政府成為年輕爸媽的神隊友：

一、0至2歲(未滿)：2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、托育家園，和準公共托嬰中心和保母，今(2022)年8月開始，每個月托育補助再加1500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

二、 2至6歲(未滿)：就讀公共化及準公共幼兒園的2-6歲（未滿）幼兒，今年8月起，家長每月繳費再減500元，每月繳費最多不超過3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀。

●加津貼：育兒津貼達加倍

2021年約有99.3萬名幼兒受益，今年8月起，達成蔡總統育兒津貼加倍的目標，每月發放5000元，2胎、3胎以上再加發。在一般私立幼兒園讀書的5-6歲（未滿）小朋友，就學補助也比照津貼額度。

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