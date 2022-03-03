快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家幫你一起養小孩 盤點0到6歲育兒利多

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告。行政院表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落實執行「0-6歲國家一起養」的政策，給養兒育女的家庭最大的奧援，減輕家長負擔，讓家長實質有感。

行政院自2021年8月起推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等三大策略，持續提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標，減輕家庭育兒負擔。

●增名額：擴大平價教保服務量

一、0至2歲（未滿）：

至2021年累計增設公共化托育313處，增加約1萬個名額；準公共的居家式托育(保母)及私立托嬰中心提供約7.9萬個名額；整體0-2歲(未滿)平價名額約8.9萬個，2021年送托率成長至17.1%，較2016年提高約6.8%。

二、2至6歲(未滿)：

（1）公共化幼兒園提前於今年達成增設3000班之目標：教育部與地方政府共同合作，2022年整體公共化供應量達23.7萬個名額，至2022年累計將增設2,704班；另外鼓勵政府機關設置員工子女教保設施，累計將設置347班，合計3051班，共同營造友善職場環境，妥善照顧員工子女。

（2）準公共幼兒園計1769園，提供超過20萬個平價就學名額。

（3）整體2-6歲（未滿）平價幼兒園（公立、非營利及準公共園）提供超過43萬個名額，且入園率再提高，2021年2歲入園率成長至35%，較2016年提高超過20%；2021年3-6歲（未滿）入園率成長至87.2%，較2016年提高12%，顯見政策有助於提升家長讓幼兒就學的意願。

●減負擔：就學費用再降低

針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，今年8月再降低費用，負擔減輕更有感，讓政府成為年輕爸媽的神隊友：

一、0至2歲(未滿)：2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、托育家園，和準公共托嬰中心和保母，今(2022)年8月開始，每個月托育補助再加1500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

二、 2至6歲(未滿)：就讀公共化及準公共幼兒園的2-6歲（未滿）幼兒，今年8月起，家長每月繳費再減500元，每月繳費最多不超過3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀。

●加津貼：育兒津貼達加倍

2021年約有99.3萬名幼兒受益，今年8月起，達成蔡總統育兒津貼加倍的目標，每月發放5000元，2胎、3胎以上再加發。在一般私立幼兒園讀書的5-6歲（未滿）小朋友，就學補助也比照津貼額度。

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告
教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告

延伸閱讀

貫徹全齡照顧 蘇貞昌：育兒津貼8月提高為5000元

華興案未公布調查報告 中市府：為保護個資

影／華興虐嬰裁罰出爐！業者罰30萬、3托育員各罰15萬

影／台中托嬰中心爆巴頭、掐捏嬰兒 母心碎：送寶貝去惡魔學校

相關新聞

冷空氣將襲7日低溫探13度 3500公尺高山可能降雪

氣象局今天表示，5日起接連2波冷空氣影響，預計7日晚間至8日清晨最冷，低溫探攝氏13度；另外6日晚起華南雲雨區影響，全台...

國七路線爭論不休 陳椒華：已偏離疏導重車目標

國道七號討論12年，去年起進入實質環評審查，目前規畫路線行經大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民和土地跌價，居民組成...

同婚合法開啟大門 離婚、家事訴訟程序仍面臨挑戰

桃園李姓女子和藍姓女伴侶登記結婚，後李入獄、藍另結新歡，經李訴請離婚，法院考量民法婚姻仍僅限「男女」，罕見在判決主文以「...

環保署修法治空汙 緊急門檻下修、大型汙染源強制降載

環保署今天公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，未來只要AQI（空氣品質指標）大於150，也就是出現「紅色警示...

降血脂藥主成分不足 食藥署要求回收29萬顆

降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」經衛福部食藥署例行抽查，發現主成份未達標，恐影響藥效，要求回收一批、約29萬顆，須於3月15日...

國家幫你一起養小孩 盤點0到6歲育兒利多

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告。行政院表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。