擔心術後卡卡七成五患者不換膝 醫師提醒三要點
活到老卻無法動到老？退化性關節炎是常見的關節疾病，台灣65歲以上族群逾半數罹患退化性關節炎。輕、中度的關節炎還能使用物理治療或類固醇等藥物治療改善，重度的關節炎則需要進行人工膝關節置換手術。醫師提醒，人工關節應注意三個關鍵，包括分左右膝，並選擇尺寸、版型適合的關節，避免原來的骨頭削掉太多和彎曲角度受限。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部部長黃炫迪表示，膝關節炎患者的常見症狀中最多的是疼痛，占80%，其次為為痠軟無力，占50%，其他症狀則為僵硬、腫脹、關節變形、發出咯吱聲和周圍肌肉萎縮。
輕度的關節炎治療可透過物理治療減少關節使用、運動等，或是使用類固醇、玻尿酸和葡萄糖等藥物治療。但到了重度關節炎，包括關節磨損嚴重、使用物治和藥物等保守治療二至三個月沒有改善，以及關節疼痛劇烈嚴重影響活動，甚至「連睡覺、休息時都不放過」，就必須考慮置換人工關節。
但有七成患者擔心術後復原、五成擔心術後疼痛、四成則擔心換了關節後10至20年後需再次置換；高達七成五的患者寧可忍痛、委曲求全，或是乾脆減少移動，採取治標不治本的方式，不願意置換人工關節。
郵政醫院院長陳健煜表示，人工膝關節經過持續優化、修正後，已能大幅減少術後不自然、靈活度下降和疼痛等問題，且通常可用10至20年。
不過他提醒，在置換膝關節時須做好術前評估，包括心臟功能、慢性病等內科疾病的確認，避免麻醉過程出差錯或是後續感染率高。
另外，在置換關節時要注意應保留更多人體骨骼結構，原先的骨本不能削掉太多。關節面也應貼合，若關節覆蓋太大，患者術後會有腫脹感，無法彎曲；若關節面太小，則容易鬆脫。
因此關節選擇應注意三大關鍵，一是分左右膝，讓患者能保留更多人體骨骼結構，減少醫師手術中需要截掉的原生骨頭；二是選擇有多元尺寸的關節，減少誤差，尤其人工關節與原生骨頭只要存在大於一厘米的誤差，術後就易產生僵直、磨損等狀況；三是選擇有多種版型的關節，避免膝蓋前方內外側填補過多假體，導致膝蓋彎曲角度受限，或是因填補面積過大，使得膝關節與原生軟組織摩擦造成疼痛，甚至位移、轉向，關節鬆脫。
不過，陳健煜表示，人工關節置換後分為發炎期、修復期和成熟期，患者需要6至12個月適應。但人工關節畢竟不像衣服、鞋子可以試穿，因此選擇適合的人工關節有賴醫師的經驗以及醫療團隊與病人之間的溝通，以免換上人工關節後越來越痛，反而需要開第二次刀重新更換。
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