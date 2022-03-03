擔心術後卡卡七成五患者不換膝 醫師提醒三要點

活到老卻無法動到老？退化性關節炎是常見的關節疾病，台灣65歲以上族群逾半數罹患退化性關節炎。輕、中度的關節炎還能使用物理治療或類固醇等藥物治療改善，重度的關節炎則需要進行人工膝關節置換手術。醫師提醒，人工關節應注意三個關鍵，包括分左右膝，並選擇尺寸、版型適合的關節，避免原來的骨頭削掉太多和彎曲角度受限。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部部長黃炫迪表示，膝關節炎患者的常見症狀中最多的是疼痛，占80%，其次為為痠軟無力，占50%，其他症狀則為僵硬、腫脹、關節變形、發出咯吱聲和周圍肌肉萎縮。

輕度的關節炎治療可透過物理治療減少關節使用、運動等，或是使用類固醇、玻尿酸和葡萄糖等藥物治療。但到了重度關節炎，包括關節磨損嚴重、使用物治和藥物等保守治療二至三個月沒有改善，以及關節疼痛劇烈嚴重影響活動，甚至「連睡覺、休息時都不放過」，就必須考慮置換人工關節。

但有七成患者擔心術後復原、五成擔心術後疼痛、四成則擔心換了關節後10至20年後需再次置換；高達七成五的患者寧可忍痛、委曲求全，或是乾脆減少移動，採取治標不治本的方式，不願意置換人工關節。

郵政醫院院長陳健煜表示，人工膝關節經過持續優化、修正後，已能大幅減少術後不自然、靈活度下降和疼痛等問題，且通常可用10至20年。

不過他提醒，在置換膝關節時須做好術前評估，包括心臟功能、慢性病等內科疾病的確認，避免麻醉過程出差錯或是後續感染率高。

另外，在置換關節時要注意應保留更多人體骨骼結構，原先的骨本不能削掉太多。關節面也應貼合，若關節覆蓋太大，患者術後會有腫脹感，無法彎曲；若關節面太小，則容易鬆脫。

因此關節選擇應注意三大關鍵，一是分左右膝，讓患者能保留更多人體骨骼結構，減少醫師手術中需要截掉的原生骨頭；二是選擇有多元尺寸的關節，減少誤差，尤其人工關節與原生骨頭只要存在大於一厘米的誤差，術後就易產生僵直、磨損等狀況；三是選擇有多種版型的關節，避免膝蓋前方內外側填補過多假體，導致膝蓋彎曲角度受限，或是因填補面積過大，使得膝關節與原生軟組織摩擦造成疼痛，甚至位移、轉向，關節鬆脫。