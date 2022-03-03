政院提台鐵公司化修法 藍委提3大核心問題

行政院會今天通過台鐵公司化相關修法草案。國民黨立委洪孟楷今天表示，公司化請先講求落實安全、再講求獲利開發。負債、土地歸屬、運行安全3點，這是關乎全民行的權利的大事，絕對不能含糊帶過。

洪孟楷指出，台鐵公司化議題在交通部提出草案後正式進入深水區，昨日行政院歷經三小時審查，今日就火速通過院會拍板。然而至始至終，國人最關心從來就不是營運形式，而是政府能不能承諾，提供安全可靠準點的大眾運輸。因此公司化三大核心問題不可規避，才有可能往正向推動。

洪孟楷表示，台鐵目前短期負債1400餘億元，加上長期負債共4000多億元，公司化後就是要對員工負責、對股東交代，所以債務清零的具體規畫、期程及未來票價核定機制，都應該清楚說明。

洪孟楷說，目前行政院只提到1400多億元的短期負債由基金承接；公司化後面臨虧損，是要提高票價？還是裁員減站節流？還有與高鐵的競爭關係會不會持續受限自我矮化，或是能完全開放良性競爭？

洪孟楷說，再者，台鐵受矚目的資產包括許多在車站周邊精華土地，去年行政院提出「鐵路法21條」修正，解開受國產法土地開發使用限制，然公司化後土地資產仍該受到監督，這是全民資產，斷不可淪為財團爭相搶奪的金錢遊戲。媒體已經報導，台鐵公司化土開利益龐大，傳「交通幫」幕後策動，是否說明如此動作神速背後主因？

洪孟楷表示，從普悠瑪號到太魯閣號的慘痛意外，政府提出「公司化」做為解方，但這真是對的方法嗎？耗費許多時間與精力在公司化的推動上，但如何說服安全問題能夠改善？如果仍不重視專業、SOP不徹底執行，如何證明意外不會再次發生。瑞士、加拿大是鐵路國營，其準點和安全性並未打折；反過來說，只要能夠安全，何者營運從來都不是焦點。