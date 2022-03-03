快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院提台鐵公司化修法 藍委提3大核心問題

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自洪孟楷臉書
圖／取自洪孟楷臉書

行政院會今天通過台鐵公司化相關修法草案。國民黨立委洪孟楷今天表示，公司化請先講求落實安全、再講求獲利開發。負債、土地歸屬、運行安全3點，這是關乎全民行的權利的大事，絕對不能含糊帶過。

洪孟楷指出，台鐵公司化議題在交通部提出草案後正式進入深水區，昨日行政院歷經三小時審查，今日就火速通過院會拍板。然而至始至終，國人最關心從來就不是營運形式，而是政府能不能承諾，提供安全可靠準點的大眾運輸。因此公司化三大核心問題不可規避，才有可能往正向推動。

洪孟楷表示，台鐵目前短期負債1400餘億元，加上長期負債共4000多億元，公司化後就是要對員工負責、對股東交代，所以債務清零的具體規畫、期程及未來票價核定機制，都應該清楚說明。

洪孟楷說，目前行政院只提到1400多億元的短期負債由基金承接；公司化後面臨虧損，是要提高票價？還是裁員減站節流？還有與高鐵的競爭關係會不會持續受限自我矮化，或是能完全開放良性競爭？

洪孟楷說，再者，台鐵受矚目的資產包括許多在車站周邊精華土地，去年行政院提出「鐵路法21條」修正，解開受國產法土地開發使用限制，然公司化後土地資產仍該受到監督，這是全民資產，斷不可淪為財團爭相搶奪的金錢遊戲。媒體已經報導，台鐵公司化土開利益龐大，傳「交通幫」幕後策動，是否說明如此動作神速背後主因？

洪孟楷表示，從普悠瑪號到太魯閣號的慘痛意外，政府提出「公司化」做為解方，但這真是對的方法嗎？耗費許多時間與精力在公司化的推動上，但如何說服安全問題能夠改善？如果仍不重視專業、SOP不徹底執行，如何證明意外不會再次發生。瑞士、加拿大是鐵路國營，其準點和安全性並未打折；反過來說，只要能夠安全，何者營運從來都不是焦點。

延伸閱讀

馬偕來台宣教150週年 淡水故居時光展開幕

張雅琴捲入「大菊為重」爭議 藍委：媒體成政黨工具令人不齒

「區間測速」公聽會 部分出席代表高舉反對標語

外界傳投入2022市議員選舉 呂孫綾證實：參加黨內初選

相關新聞

冷空氣將襲7日低溫探13度 3500公尺高山可能降雪

氣象局今天表示，5日起接連2波冷空氣影響，預計7日晚間至8日清晨最冷，低溫探攝氏13度；另外6日晚起華南雲雨區影響，全台...

國七路線爭論不休 陳椒華：已偏離疏導重車目標

國道七號討論12年，去年起進入實質環評審查，目前規畫路線行經大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民和土地跌價，居民組成...

同婚合法開啟大門 離婚、家事訴訟程序仍面臨挑戰

桃園李姓女子和藍姓女伴侶登記結婚，後李入獄、藍另結新歡，經李訴請離婚，法院考量民法婚姻仍僅限「男女」，罕見在判決主文以「...

環保署修法治空汙 緊急門檻下修、大型汙染源強制降載

環保署今天公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，未來只要AQI（空氣品質指標）大於150，也就是出現「紅色警示...

降血脂藥主成分不足 食藥署要求回收29萬顆

降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」經衛福部食藥署例行抽查，發現主成份未達標，恐影響藥效，要求回收一批、約29萬顆，須於3月15日...

國家幫你一起養小孩 盤點0到6歲育兒利多

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告。行政院表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。