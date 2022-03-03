台鐵票價案8月出爐 政院：兼顧公共政策

行政院會今天通過台鐵公司化草案，不過面對台鐵長年票價凍漲、民代如「公婆」般要求增班增站等沉痾，是否可能隨公司化有所改變，台鐵局長杜微表示，台鐵近期委外研究合理票價計算研究案，預計8月會有初步成果；至於是否調漲，交通部政次胡湘麟表示，還需綜合考慮；至於「公婆」問題，政院表示，台鐵仍需承擔部分公共政策，但體質鬆綁有利改善營運。

行政院會今天通過台鐵公司化「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，針對媒體提問台鐵是否規畫在公司化完成後票價調漲？胡湘麟原指「沒有討論」，記者追問台鐵是否正在研究票價、運價合理性？胡湘麟交由台鐵局長杜微說明。

杜微表示，台鐵票價是依據票價率計算公式，依據公式有不同層級的計算方式，包含投報率、報酬率等。過去每兩年都會向交通部呈報，最近一次提報是去年，不曾間斷。他說，由於票價計算實施已久，票價率的計算、合理票價的訂定，近期確實有委外會同研究案，預計8月會研究案會有初步成效，將轉呈交通部。

胡湘麟則表示，台鐵基於營運單位立場，對票價如何反應成本，自然有他們的權責，要依照相關規定向交通部提報，但最後的票價是否調整，還要綜合相關因素考慮。

另外，本次修法將台鐵債務4208億元分為四項，既存短期債務1484億元，由交通部成立基金承接。行政院長蘇貞昌也承諾「因配合政策造成的虧損由政府補貼」。

不過，台鐵雖仍有公共政策角色與義務，但造成台鐵如今背負沈重包袱，長年以來是有許多政治人物等「公婆」，要求增開班次、增設停靠站，也連帶造成員工難以負擔，例如近來在立委要求下，普悠瑪增停鶯歌站，就引起不少負面爭論，員工甚至希望先減班再談公司化。

對於記者提問這是否代表台鐵在公司化後，這類的「政治要求」仍然不會減少。羅秉成表示，過往中華郵政公司、港務公司，都承接公共政策任務，這種基於法律要求及政策目的，台鐵也不例外。

他說，公司化之後台鐵仍需承擔一部分公共政策，尤其交通平權、交通正義，對偏鄉等服務，還是必須有其公共任務。這在過去、將來，都會合理處理，也會在公司化、企業化底下去評估，這要兼顧。

羅秉成說，很多所謂的「公婆」，在如今科層化制度下，被層層節制，沒辦法施展手腳，做重要人事與計畫，而在台鐵公司化後，體質改變，原來的束縛、拘束，會有一定程度的鬆綁。公司自主營運，有利營運改善。