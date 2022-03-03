快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵票價案8月出爐 政院：兼顧公共政策

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
台鐵局長杜微。記者侯俐安／攝影
台鐵局長杜微。記者侯俐安／攝影

行政院會今天通過台鐵公司化草案，不過面對台鐵長年票價凍漲、民代如「公婆」般要求增班增站等沉痾，是否可能隨公司化有所改變，台鐵局長杜微表示，台鐵近期委外研究合理票價計算研究案，預計8月會有初步成果；至於是否調漲，交通部政次胡湘麟表示，還需綜合考慮；至於「公婆」問題，政院表示，台鐵仍需承擔部分公共政策，但體質鬆綁有利改善營運。

行政院會今天通過台鐵公司化「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，針對媒體提問台鐵是否規畫在公司化完成後票價調漲？胡湘麟原指「沒有討論」，記者追問台鐵是否正在研究票價、運價合理性？胡湘麟交由台鐵局長杜微說明。

杜微表示，台鐵票價是依據票價率計算公式，依據公式有不同層級的計算方式，包含投報率、報酬率等。過去每兩年都會向交通部呈報，最近一次提報是去年，不曾間斷。他說，由於票價計算實施已久，票價率的計算、合理票價的訂定，近期確實有委外會同研究案，預計8月會研究案會有初步成效，將轉呈交通部。

胡湘麟則表示，台鐵基於營運單位立場，對票價如何反應成本，自然有他們的權責，要依照相關規定向交通部提報，但最後的票價是否調整，還要綜合相關因素考慮。

另外，本次修法將台鐵債務4208億元分為四項，既存短期債務1484億元，由交通部成立基金承接。行政院長蘇貞昌也承諾「因配合政策造成的虧損由政府補貼」。

不過，台鐵雖仍有公共政策角色與義務，但造成台鐵如今背負沈重包袱，長年以來是有許多政治人物等「公婆」，要求增開班次、增設停靠站，也連帶造成員工難以負擔，例如近來在立委要求下，普悠瑪增停鶯歌站，就引起不少負面爭論，員工甚至希望先減班再談公司化。

對於記者提問這是否代表台鐵在公司化後，這類的「政治要求」仍然不會減少。羅秉成表示，過往中華郵政公司、港務公司，都承接公共政策任務，這種基於法律要求及政策目的，台鐵也不例外。

他說，公司化之後台鐵仍需承擔一部分公共政策，尤其交通平權、交通正義，對偏鄉等服務，還是必須有其公共任務。這在過去、將來，都會合理處理，也會在公司化、企業化底下去評估，這要兼顧。

羅秉成說，很多所謂的「公婆」，在如今科層化制度下，被層層節制，沒辦法施展手腳，做重要人事與計畫，而在台鐵公司化後，體質改變，原來的束縛、拘束，會有一定程度的鬆綁。公司自主營運，有利營運改善。

延伸閱讀

台鐵公司化後是否漲票價 交通部次長：現階段未討論

全台大停電 經濟部長王美花致歉

政院通過台鐵公司化草案 蘇貞昌提「三個承諾」

政院為停電道歉！ 加速三接完工補北部供電量能

相關新聞

冷空氣將襲7日低溫探13度 3500公尺高山可能降雪

氣象局今天表示，5日起接連2波冷空氣影響，預計7日晚間至8日清晨最冷，低溫探攝氏13度；另外6日晚起華南雲雨區影響，全台...

國七路線爭論不休 陳椒華：已偏離疏導重車目標

國道七號討論12年，去年起進入實質環評審查，目前規畫路線行經大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民和土地跌價，居民組成...

同婚合法開啟大門 離婚、家事訴訟程序仍面臨挑戰

桃園李姓女子和藍姓女伴侶登記結婚，後李入獄、藍另結新歡，經李訴請離婚，法院考量民法婚姻仍僅限「男女」，罕見在判決主文以「...

環保署修法治空汙 緊急門檻下修、大型汙染源強制降載

環保署今天公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，未來只要AQI（空氣品質指標）大於150，也就是出現「紅色警示...

降血脂藥主成分不足 食藥署要求回收29萬顆

降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」經衛福部食藥署例行抽查，發現主成份未達標，恐影響藥效，要求回收一批、約29萬顆，須於3月15日...

國家幫你一起養小孩 盤點0到6歲育兒利多

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告。行政院表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。