譚敦慈提醒停電冰箱保鮮五大原則 復電後保鮮期要減半

今天上午全台大跳電， 影響約549萬戶，截至中午12時還有3成尚未復電。今天氣溫正好開始回暖，冰箱裡的食物該怎麼辦？長年耕耘食安教育的林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈，今上午在臉書發文歸納「停電時冰箱保存方法」五原則，復電後食物要在減半的保存期內吃完，平時冰箱容量也不要存放超過7成，才能維持良好的食物保存功能。

譚敦慈撰文指出，突然停電時，最擔心冰箱裡的食物因此腐敗、造成浪費。一旦停電，第一原則是「不要開冰箱。」根據美國疾病管制與預防中心建議，斷電後若不打開冰箱，冷藏室可以維持4小時，冷凍庫在放半滿狀況下，可維持24小時。

第二原則是在冷藏室的上層放置保冷劑或冰塊。利用冷空氣由上往下移動的物理原理，，如此有助冷藏室維持低溫。第三個原則是要檢查食物。如果發現有變味或變質，務必丟棄，以免為了省下食物的小錢，卻因此生病花大錢，得不償失。

第四個原則是針對冰箱裡保存的剩菜或熟食，一定要確實煮沸、加熱之後才能食用。第五個原則是復電之後，要把所儲存食物先吃完再採買，而且這些食物保存期要減半，比如原本應30天內要吃完的食物，就要自動改成15天內吃完。

譚敦慈提醒，平常就要做好「冰箱管理及清潔」，才能維護飲食安全，切記不可以把冰箱內部堆滿滿，存放量不要超過容量的7成，才能讓冰箱維持良好功能。