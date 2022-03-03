快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青光眼惡化近25%雙眼失明 部分藥物恐誘發心臟病喪命

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立表示，部分青光眼藥物會讓血壓太低或造成心臟問題及氣喘，嚴重恐會喪命。記者謝承恩／攝影
林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立表示，部分青光眼藥物會讓血壓太低或造成心臟問題及氣喘，嚴重恐會喪命。記者謝承恩／攝影

青光眼不只是老年人專利，許多「高度近視」族群也是青光眼高風險對象。台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。

資料顯示，全台有40萬名青光眼病友，且每年以8%速度成長，惡化恐造成雙眼失明。呂大文列舉，若將慢性青光眼比喻成「視力小偷」，約有一成會雙眼失明，那急性青光眼就算是「視力強盜」，特別是亞洲人罹患隅角閉鎖性青光眼高，約有二成五會雙眼失明。

其中特別要注意患有家族遺傳史的民眾，罹患青光眼風險比一般人高7至9倍，且高度近視達500度以上者風險也相當高，其中又以台灣近視兒童多於全球，未來也埋下隱憂。

呂大文表示，40歲以上青光眼風險可達1.8倍，70歲以上風險可達9倍，建議40歲以上民眾每年一次全面視力檢查。此外青光眼患者應避免可能造成眼壓突然上升的行為，例如高空彈跳、趴臥、牛飲、醃漬鹹食或在暗處滑手機等。

林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立說，青光眼病程持續進展且不可逆，但是治療的介入可以減緩惡化，因此一旦確診，應規律治療與回診。

其中眼藥水為第一線治療藥物，不少患者使用後出現泛紅、乾澀、刺痛、搔癢等症狀，可改選不含防腐劑的眼藥水，以確保持續用藥，積極保存視力。

以多數病友來說，約在清晨4-5點眼壓最高，是傷害眼神經最高的時候，若按照點眼藥水需要四至五小時發會效果，建議藥在睡前最好點藥水，有些分為一次至三次，但不同藥物，若點錯時間效果也會不佳。

醫師會針對青光眼用藥會事前詢問過去病史，特別要注意高血壓、糖尿病，部分青光眼藥物會誘發心臟病、血壓和心律不整、氣喘等。過去有案例發現有人因誘發後死亡，因此需要進一步確認。

陳賢立也表示，還有部分青光眼藥物會讓血壓太低，使青光眼惡化較快，若血壓低者務必一定要白天點藥水，避免晚上點藥後導致危險。

至於眼藥水需要點一隻眼睛或兩隻眼睛？醫師指出，還要看視神經和視野有無受到傷害而定，多數者會是單眼視力變差，少數兩眼同時發作，但若提前檢查發現結構傷害已形成，仍建議兩隻眼睛都點眼藥水。「否則一邊若已受損不治療，就會重複另一隻眼睛的惡化的後路。」

陳賢立說，針對青光眼病友約三個月或半年都會做視野電腦斷層和視神經照相，少部分病人三年內惡化速度快，則用藥就要用更強的「降」壓藥和雷射手術治療。

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影
台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影

延伸閱讀

全身按摩半小時右眼頓失視力 急性青光眼作祟

心肌梗塞易發生在午餐後？教授揭研究證實真正的好發時間

年紀愈大可容忍血壓愈高？醫師提醒2種常被忽略的高血壓危機，心血管風險增2至4成

貓貓自帶宇宙星系般「水藍大眼」 美麗背後故事卻讓網友不捨

相關新聞

冷空氣將襲7日低溫探13度 3500公尺高山可能降雪

氣象局今天表示，5日起接連2波冷空氣影響，預計7日晚間至8日清晨最冷，低溫探攝氏13度；另外6日晚起華南雲雨區影響，全台...

國七路線爭論不休 陳椒華：已偏離疏導重車目標

國道七號討論12年，去年起進入實質環評審查，目前規畫路線行經大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民和土地跌價，居民組成...

同婚合法開啟大門 離婚、家事訴訟程序仍面臨挑戰

桃園李姓女子和藍姓女伴侶登記結婚，後李入獄、藍另結新歡，經李訴請離婚，法院考量民法婚姻仍僅限「男女」，罕見在判決主文以「...

環保署修法治空汙 緊急門檻下修、大型汙染源強制降載

環保署今天公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，未來只要AQI（空氣品質指標）大於150，也就是出現「紅色警示...

降血脂藥主成分不足 食藥署要求回收29萬顆

降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」經衛福部食藥署例行抽查，發現主成份未達標，恐影響藥效，要求回收一批、約29萬顆，須於3月15日...

國家幫你一起養小孩 盤點0到6歲育兒利多

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告。行政院表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。