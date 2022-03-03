政院通過台鐵公司化草案 王國材喊話工會：不要抗爭

去年4月2日台鐵發生太魯閣事件造成49人喪命，交通部推動台鐵公司化並提出「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，共計23條，今天在行政院會通過，13條子法則持續討論中，目標2024年1月成立台鐵公司。交通部長王國材今也呼籲台鐵自立自強，對於台鐵企業工會擬抗爭，也呼籲理性、不要抗爭。

王國材今天中午接受震傳媒《新聞不芹菜》專訪時指出，台鐵公司化談了20年，很多事業單位都公司化了，只剩台鐵，如今院會通過了，行政組織變成公司組織，知道員工會惶恐不穩定，工會會員會反對，甚至用比較激烈的方式抗爭。

王國材說，普悠瑪事件後花了很多力氣做總體檢，林佳龍和他花了很多力氣在努力運工機電的改革，可是又發生太魯閣事件，SOP沒有落實，假日施工、組織僵化的問題沒有改善，改革都難以落實．面對家屬，感到非常慚愧。

王國材說，對台鐵公司化有三個承諾，包含歷史債務由政府負擔，1484億是既存短期債務，政府舉債有其上限，若一次編列會超過舉債上限，設立基金則可以逐年來補貼償還原機構債務，配合政策支出（如造成的營運虧損）由政府補貼，基礎設施也由政府承擔，工會希望政府支持的部分都寫在條文裡。

王國材也說，對於公司化還有一個保證，現職員工薪資福利不減，港公司和機場公司都是如此，福利有增無減，尊重其意願要維持現職或轉為公司員工身份，對雙軌制若不放心，可以以公職到退休，薪資結構也會幫他們爭取．公司化的設計，資位人員和從業人員，未來進用的都是從業人員，但現職的也可維持資位人員，或選擇轉為從業人員，過去經驗轉過去的不高，但會提供五年的猶豫期。

對於組織改革恐怕造成人事衝擊，王國材說，這是必須面對的事，新的公司化設計，因應安全和資產活化，會有新的需求，表現好的員工讓他升遷快一點，這是企業化的精神。

王國材說，工會會想提自己的版本，覺得很好，可以來對照一下哪個版本比較好，差別在於資產的處理，以及債務的認定。以高鐵的經驗，折舊費攤提，就差非常多．3399億元，維修和折舊由政府負擔。用比較低的租金給台鐵．三筆土地土地無法賣出去，是用租金來做償債基金。

王國材說，了解大部分的員工都敬業，我也尊重工會爭取員工權益，期待大家用比較正向的方式理性的對話來談組織改革，用合理性來看待這些版本，台鐵也必須自立自強，政府也有舉債上限，台鐵的資產活化鬆綁

王國材說，23條條例經過行政院跟交通部，在能夠負擔財務狀況下都盡力了，行政院長蘇貞稱也支持，用正向方式處理課題，理性對話跟討論，不要用抗爭。

王國材說，23條都在這邊，整個還是要從合理性來看，公司化過程中，第22條賦予土地開發到更多收益，不要用現在狀況來講要有多少補貼，必須自立自強，鬆綁土地法規，來面對資產，會有個多收益，不要覺得這府拿你三塊地做償債基金。

對於工會如果在清明節罷工，交通部要如何應對？王國材專訪後接受媒體聯訪時說，工會所談是債務，認為4000億債務只有處理1400憶，但其實真正借款就是1400憶，其他是遞延負債等。

王國材強調，為甚麼部分資產留在政府，因為是軌道跟隧道，那是無法生產的，政府願意負擔折舊費用，用便宜租金租給台鐵，讓員工省了折舊費用，一年有20億，希望公司財務能夠件全，不希望有太多折舊費用，改善他們財務狀況，如果全部給他們，1年就會有50、60億。