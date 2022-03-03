大腸癌篩檢追蹤跌2成 醫師憂：2年後大腸癌死亡率恐增

新冠疫情降低民眾接受癌篩意願，連帶影響大腸癌篩檢、追蹤。根據國民健康署統計，去年相較2019年，大腸癌篩檢人數減少22%，篩檢出大腸癌人數減少1100人，醫師警告，若已是糞便潛血陽性患者，沒有做大腸鏡追蹤，死於大腸癌風險增加64%。呼籲民眾若拿到陽性報告，應在3個月至半年內做大腸鏡檢查，遠離大腸癌風險。

國健署癌症防治組長林莉茹指出，根據癌症篩檢資料庫，大腸癌篩檢相較2020年減少19.4萬人，等於約680位大腸癌患者「待」被找出。疫情影響陽性個案轉介率下降，去年大腸癌篩檢陽性個案追蹤率，相較2020年下降6.4%。

台灣大腸直腸癌篩檢計畫主持人、台灣消化系醫學會秘書長邱瀚模醫師表示，各國癌症篩檢率無法提升，民眾擔心到醫院增加新冠肺炎確診風險、支出PCR費用，但根據美國統計，死於心血管、呼吸道疾病或癌症等慢性病比新冠肺炎更多，台灣也沒有例外。

邱瀚模表示，若在去年3、4月已拿到糞便潛血陽性報告，但遲遲未到醫院進一步做大腸鏡檢查，至今罹患大腸癌機率增加3成，若超過1年以上罹大腸癌機率增加2倍，意指去年本來只是0期、1期，拖到現在才診斷，有3倍的機會變成1期、2期。

不過大腸癌存活率0期至4期差異大，無論診斷出哪一期，都比晚期好。邱瀚模指出，以五年存活率來看，確診0期為99%、1期93%、2期83%、3期69%、4期14%。透過糞便潛血篩檢，有一半甚至六成機率都是0期、1期，就算篩檢出2期、3期，存活率仍比4期高許多。

邱瀚模提醒，大腸癌0期、1期幾乎無症狀，2期、3期症狀才會出現。如果腫瘤長在遠端大腸（降結腸、乙狀結腸、直腸），因是大腸後半段，大便水分慢慢被吸乾、成形，容易產生摩擦，也距離肛門較近，容易看到流血，以及阻塞造成肚子痛、大便出不來症狀。

若腫瘤長在近端大腸（升結腸和橫結腸），屬於大腸前半段，邱瀚模說，這時大便水份量仍高，不會出現阻塞等症狀，除非腫瘤大到流血，導致貧血、頭暈、走路會喘等，才透過檢查發現大腸癌，不過這時多半已3期、4期。且容易長在近端大腸的「鋸齒狀腺瘤」，如果惡化到3期，生長速度會加快，預後也比一般腺瘤造成的大腸癌更差。

邱瀚模指出，近年觀察到大腸癌病人，也有新陳代謝異常、高血脂、肥胖、高齡化等因素，此外近端大腸癌病患也越來越多，發生確切原因尚不清楚，但近端大腸癌與遠端大腸癌比率，30、40年是二比八，如今已變成四比六，不可不慎。而糞便潛血檢查就是專門偵測肉眼看不到血的檢體，呼籲民眾沒看到出血不代表沒有癌症，有8成機率可以提前篩檢出。

經分析，2021年透過糞便潛血檢查，發現3萬1611人為癌前病變及2191人診斷為大腸癌，篩檢人數男性為46.6萬人、低於女性61.5萬人，但男性大腸癌發生率又高於女性1.5倍。邱瀚模表示，近年也發現年輕大腸癌、45至49歲比例有上升趨勢，將評估癌篩年齡是否需調整。