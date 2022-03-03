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台東縣府發送600株池上「金城武樹」苗株

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府培育600株金城武樹樹苗有成，將在本月12日植樹節發送給民眾。記者尤聰光／攝影
台東縣政府培育600株金城武樹樹苗有成，將在本月12日植樹節發送給民眾。記者尤聰光／攝影

台東縣池上鄉知名景點「金城武樹」，縣府培育600株樹苗有成，將在本月12日植樹節發送給民眾。最早培育金城武樹種苗的陳姓農民說，目前已有1棵順利長大成樹了。

縣府農業處林務科長李志鵬說，會培育金城武樹種苗，主要原因是讓栽種金城武樹的吳老先生無私精神，能夠傳承發揚下去，讓更多的金城武樹給後人乘涼，同時感念前人種樹的辛勞。

池上鄉伯朗大道上的金城武樹，因藝人金城武2013年拍攝一支航空廣告一炮而紅，每年吸引上萬人朝聖觀光，成為知名景點。隔年遭麥德姆颱風吹倒，引發關注，包括政府機關及民間團體搶救，成功救回。

為推廣植樹響應低碳環境及發揚金城武樹精神，縣府農業處去年以金城武樹種子培育種苗，目前順利培育出600株種苗，發芽率約有95%，預計本月在12日在森林公園舉辦的森活市集活動，贈苗給民眾。

不過，最早培育金城武樹種苗的並非縣府，而是一位陳姓農民，早在2015年他就以種子培育3株苗出來，並分送給3名友人，其中2株死亡，另一株已長大成樹。

為推廣植樹響應低碳環境及發揚金城武樹精神，台東縣政府農業處去年以金城武樹種子培育種苗。記者尤聰光／攝影
為推廣植樹響應低碳環境及發揚金城武樹精神，台東縣政府農業處去年以金城武樹種子培育種苗。記者尤聰光／攝影

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