募資平台爭議複雜 綠委籲立法管理

「募資行為不只關乎集資者與消費者，相關平台也要立法管理！」綠委林楚茵、吳思瑤、趙天麟3日召開記者會表示，將推動消保法修法，明確規範平台業者義務。林楚茵說，近年來常出現消費者在集資平台購物後，募資方卻消失的糾紛，平台業者應規範募資人登錄完整資訊，減少消費的資訊不對稱。

平台也要負責任

林楚茵說，透過募資平台消費的趨勢近年來逐漸成長，消費者可透過募資平台購買新產品，或是支持倡議型募資，有助產業發展。但這兩年有關募資平台的消費爭議也有近千件，主要問題就出現在消費者拿到不如預期的產品，以及募資方跑路消失，但由於募資平台沒有募資方資訊，導致損害求償無門。

綠委吳思瑤也表示，若募資平台沒有管理好，也可能淪為詐騙集團的幫兇，若能針對募資平台有更明確的規範，也可有助產業發展、鼓勵創新創業，因此3位立委也提案修法，獲得跨黨派支持，希望行政機關能積極參與討論。她說，強制募資者揭露資訊是必要的，也要保障事後的完善申訴管道。

募資行為風險高

「募資平台的風險比其他網購行為高！」綠委趙天麟指出，近年來網購消費糾紛多為商品遲未交貨、不退款，還有收貨後的退貨退款問題，而募資平台因需要時間募資、製作與成案，扣款與收貨時間比一般的網購還要長，而國內主要募資平台卻很常出現募資方資訊不明的現象，建議要立法管制。

對此，經濟部商業司副司長劉雅娟表示，預購商品與服務在《消保法》中就有規範，網路零售商品也有《網路交易定型化契約》進行約束，過去針對平台業者也曾多次與業者溝通，督促業者要規範賣家（或募資方）完整揭露資訊。行政院消保處副處長吳政學也支持對於平台業者要有更多規範，尤其是履約執行的部分。

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