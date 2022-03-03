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全身按摩半小時右眼頓失視力 急性青光眼作祟

中央社 / 台北3日電

按摩是舒壓好方法，但近日一名50多歲女性因肩頸酸痛接受全身按摩半小時後，突然覺得眼前發黑與頭痛，右眼頓時看不見，急診確認急性青光眼，緊急打降眼壓藥物才免失明危機。

台灣青光眼關懷協會理事長、三總青光眼專科主任呂大文今天在記者會中說，他在今年過年前遇到這名50多歲婦人，婦人在急性青光眼發作前，幾乎沒有任何症狀，青光眼是失明重大殺手，初期症狀不明顯，不少患者誤以為是近視度數加深而更換眼鏡，一拖就是好幾年。

青光眼因眼內房水系統分泌失衡，或因眼球結構問題，房水累積眼內導致眼壓升高，或因其他因素導致視神經血液或氧氣供應不足，呂大文說，很多青光眼患者驚覺視力模糊、視野缺損就醫，視神經早已出現不可逆的損害與萎縮。

根據健保資料庫，國內目前接受治療的青光眼患者約38萬人，這還不包含許多潛在不自知的病患。呂大文說，高齡是青光眼高風險族群之一，這點可以從盛行率看出端倪，40歲以上族群為2%，60歲以上6%，70歲以上則有7至9%；其他風險還包含青光眼家族史、高度近視（500度以上）、三高患者。

其中，呂大文提醒，女性、身高160公分以下、遠視100至300度、年齡55歲以上群族尤其需要注意；上述民眾也應避免可能導致眼壓升高的生活習慣與姿勢，降低對眼睛的危害，例如長時間在黑暗環境趴臥的按摩活動、高空彈跳、雲霄飛車等高速遊樂設施，或是潛水、跳水、倒立、仰臥起坐等。

許多民眾都習慣睡前滑手機，甚至燈都關了還繼續使用。呂大文說，在黑暗環境中使用3C產品，因為光線暗、螢幕亮，會造成瞳孔放大，眼睛虹膜往旁邊推，若屬於隅角閉鎖青光眼，會影響眼睛房水排出，眼壓也會升高，也會誘發青光眼發生機率。

由於亞洲高達8成5以上青光眼患者，眼壓經長期追蹤，數值皆為正常，屬於「正常型眼壓青光眼」，呂大文提醒，不能單靠高眼壓做判斷，完整青光眼篩檢包含眼壓檢查、視野檢查與視神經檢查，建議一般民眾40歲以上應主動篩檢，有家族史民眾滿18歲應每3年篩檢1次，500度以上高度近視民眾應每年進行篩檢。

已被診斷為青光眼的患者接受治療非常重要，林口長庚醫院青光眼科資深主治醫師陳賢立說，青光眼病程持續進展且不可逆，但是治療的介入可以減緩惡化，因此一旦確診，應規律治療與回診。

眼藥水是第一線治療藥物，陳賢立表示，不少患者使用後出現泛紅、乾澀、刺痛、搔癢等症狀，影響用藥順從性，可能是眼藥水的防腐劑成分傷害眼表；根據國際最新治療趨勢，可改選不含防腐劑的眼藥水，以確保持續用藥，積極保存視力。

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