環保署修法治空汙 緊急門檻下修、大型汙染源強制降載

環保署今天公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，未來只要AQI（空氣品質指標）大於150，也就是出現「紅色警示」，各縣市就必須成立指揮中心，燃煤電廠、鋼鐵冶煉業、石化業等大型汙染源將強制降載減排；另外空品不佳時，上風處縣市也要協助減量。

環保署表示，此次修法主要是處理短期空品不良時，規範行政機關與公私場所採取短期應變措施，並通知民眾加強自我防護，共同協力減輕空品負擔的法規。

過去應變啟動門檻為AQI大於200，但經常被外界質疑門檻太高，環保署表示，有鑒於近年空品改善， AQI大於200事件已大幅減少，而AQI大於150的事件已成為主要關注對象，為使短期空品有更多改善機會，同時配合空品預報由1天進步至3天預報的情形，故將應變啟動機制提前。

環保署說，此次也加入燃煤電力機組、燃煤汽電共生機組、鋼鐵冶煉業、石化業及公民營焚化廠等大型汙染源為強制降載減排對象，以及明訂地方政府可依據轄區交通發展狀況，因地制宜訂定車輛的應變措施，讓工廠跟車輛共同為減輕汙染負擔而出一份力。

另外，考量空汙有「大範圍傳輸」的特性，環保署說，此次修法特別參考「好鄰居條款」，規範當空品不良時，在上風處的縣市也要進行汙染減量，來減少傳輸到下風處的污染物。

環保署表示，造成空品不佳的原因複雜，尤其是氣象條件導致汙染擴散不良的情況，而這個辦法採取應變的主要目的，在於減緩空品再惡化或縮短惡化期間，以及盡速通知民眾加強自我防護等短期因應作為，至於長期的改善策略，則透過「空氣汙染防制方案」執行各項空氣汙染防制工作，持續進行多面向的汙染改善。