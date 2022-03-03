明天頭牙 下午三合吉時最適合參拜土地公

明天3月4日是農曆二月初二，民間信仰稱為「頭牙」，一般認為是土地公壽誕，許多民俗專家建議今天某些吉時參拜土地公可求財旺財；民間宗教學者和專家指出，祈求儀式讓人得到安全感，今天農民曆記載三個吉時可上香。

彰化師大退休教授，民間宗教學者胡瀚平表示，民間相傳土地公有三個生日，其實農曆二月初二是加昇儀式，也就是土地公被正式敇封為福正神，農曆八月十五日是土地公得到升天日，完成人間修煉任務的視同「畢業儀式」，農曆十二月十六日又稱尾牙，信眾感謝土地公過去一年的照顧與庇佑。

胡瀚平說，土地公本來是土地的守護神，職責範圍慢慢擴大，民眾希望豐收、出入平安甚至財富，都會求祂庇佑，俗諺「得罪土地公會飼嘸雞」，所以一年之中有3個祭祀大日子，都被當作祂的生日，祭祀充滿民間宗教信仰儀式感，帶給舉行和參與儀式的信眾內心平安，相信得到庇佑，所以有些信眾每月初二、十六日也要不憚其煩祭拜。

勤快祭拜或在頭牙等特定日子燒金燒香真能財運亨通、做事無往不利嗎？胡瀚平認為，就像參加開學典禮，全程行禮如儀就能學問飽飽、考試ALL PAST？答案是不會，但參與儀式產生心安的心理作用。

土地公由來眾說紛云，民俗專家蒲慶峰指出，土地公原本是帝禹（大禹）的治水得力助手風福（又稱風伯），風福為了救助百姓脫離水患之苦為人謙虛，治水功成身退，既沒擔任高官也沒求取厚祿，回到民間繼續幫助困苦人民。

人民很感激風福，到高山取乾淨泥土塑像當作他，農曆二月初二完成塑像後敬拜。不知哪一年的農曆八月十五日，風福晚上沐浴後心情大好，到外面賞月看見一座塑像還真的像他，歡喜笑哈哈，當晚就昇天。

蒲慶峰表示，風福塑像完成不知是哪一時辰，無法確認吉時，信眾通常按照農民曆推算的二月初二吉時上香祭拜風福，今天是乙卯日，上午5點到7點、中午11點到12點都是吉時，下午1點到3點是三合吉時，都適合祭拜風福，因祂不貪不取，信眾可視個人經濟能力，不一定要用牲禮，敬備三果或四果參拜即可。

蒲慶峰說，風福很有慈悲心，助人為樂，信眾祭祀時最好請風福把金香轉送給有困難需要幫助的人，不要一心一意想著自己事業財運亨通，不為己求才能得到風福的認同和賜福。